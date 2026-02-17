去年３月、群馬県太田市の合併２０周年を記念して行われたベートーヴェン「交響曲第九番」の合唱。あの感動をもう一度と、参加した市民らが新たな音楽活動のプロジェクトを立ち上げ、本番に向けて練習に励んでいます。

今月１５日に太田市内で行われた練習会。来月、太田市民会館で開かれるコンサートに向け１０月から継続して行われているもので、この日は約２００人が参加しました。

去年３月、太田市では、合併２０周年を記念した式典のなかで、群馬交響楽団と全国から公募によって集まった約２２００人の合唱団による「第九コンサート」が開かれました。その後、参加した市民らから「また歌いたい」との声が上がり、新たな音楽活動を行う市民プロジェクトが立ち上がりました。

プロジェクトには市内外から約２４０人が参加しているほか、去年のコンサートで指導にあたった音楽家らも多くが引き続き関わり、本番に向けて練習を重ねています。

コンサートは、来月２２日、太田市民会館で行われ、ベートーヴェン「交響曲第九番」などあわせて６曲が披露されます。チケットはすでに完売しましたが、空きが出次第、公式ホームページで案内があるということです。