豪快なミドルで追加弾の白崎。（C）Getty Images

　FC町田ゼルビアは２月17日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第８節で、成都蓉城とホームで対戦している。

　開始７分にイェンギの移籍後初ゴールで先制。25分には追加点を奪う。

　スコアラーは白崎凌兵。左サイドからのパスにペナルティアーク手前で反応。そのままダイレクトで右足を振り抜く。正確にコントロールされたミドルシュートを叩き込んだ。
 
　試合を配信する『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「白崎のゴラッソを見れた！」「トンデモなくすごいシュート」「豪快ミドル炸裂！」「すげぇゴラッソ決めた」「半端ねー」といった声があがっている。

　持ち前の技術が凝縮されたゴールだ。

【動画】「すげぇゴラッソ決めた」白崎凌兵の鮮烈フィニッシュ！

 