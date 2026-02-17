ゼルビア白崎凌兵「トンデモなくすごいシュート」。豪快ミドル弾に「ゴラッソを見れた！」「半端ねー」の声【ACLE】
FC町田ゼルビアは２月17日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第８節で、成都蓉城とホームで対戦している。
開始７分にイェンギの移籍後初ゴールで先制。25分には追加点を奪う。
スコアラーは白崎凌兵。左サイドからのパスにペナルティアーク手前で反応。そのままダイレクトで右足を振り抜く。正確にコントロールされたミドルシュートを叩き込んだ。
試合を配信する『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「白崎のゴラッソを見れた！」「トンデモなくすごいシュート」「豪快ミドル炸裂！」「すげぇゴラッソ決めた」「半端ねー」といった声があがっている。
持ち前の技術が凝縮されたゴールだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「すげぇゴラッソ決めた」白崎凌兵の鮮烈フィニッシュ！
