鹿児島市の路上で倒れ心肺停止になった高齢の男性。助けたのはその場に居合わせた通行人の男女3人でした。男性はその後、無事、社会復帰でき、17日この3人に感謝状が贈られました。当時の様子を再現してもらいました。



心肺停止の高齢男性の救護活動にあたったとして鹿児島市消防局から感謝状が贈られたのは、細元美和さん(56)、中甫木涼介さん(26)、中道綾奈さん(26)の3人です。





3人に現場で当時の様子を再現してもらいました。2025年11月6日の午後7時ごろ、鹿児島市草牟田の路上でうずくまる高齢の男性を、近くの職場から帰宅途中の細元さんが発見し声を掛けました。(細元美和さん）当時を再現「大丈夫ですか？救急車を呼びましょうか？大丈夫ですか？と声をかけたら、立ち上がって2～3歩ほど歩いて、めまいがすると言ってしゃがみ込んで倒れてしまった」意識がなくなった男性をみて救急車を呼ぶことを決意。しかし、手が震えてスマートフォンをうまく操作できなかったため、近くを散歩していた中甫木さんに助けを求めました。（細元美和さん）当時を再現「すみません。すみません。救急車を呼んでください」（中甫木涼介さん）当時を再現「はい。わかりました」「今、女性の方が声をかけて意識を確認しているが（意識は）ないです」必死に声をかけ続けるも意識は戻りません。（細元美和さん）当時を再現「息をしてください。息をしてください」そこに、その声を聞きつけた帰宅途中の中道さんが駆け付けます。（中道綾奈さん）当時を再現「大丈夫ですか？お知合いですか？大丈夫ですか？」実は中道さんの職業は看護師。すぐに呼吸や脈を確認し心臓マッサージを始めました。（中道綾奈さん）「意識もなく脈拍も呼吸もなかった。心臓が動いていないので心臓マッサージをした」心臓マッサージを続けるも男性の意識は戻りません。細元さんは、近くの職場に心臓に電気ショックを与えるAEDがあるのを思い出します。（細元美和さん）「AEDを持って来ましょうか？と聞いたら（中道さんに）持ってきてくださいと言われた。私は職場に走って行った。AEDを持ってきた時にパトカーが来て警察の方がAEDを操作した」その後、救急車で搬送された男性は一命をとりとめ、社会復帰を果たすことができたということです。（細元美和さん）「命が助かってよかった。それだけ」（中甫木涼介さん）「自分がやったことは間違っていなかった。一安心」（中道綾奈さん）「仕事をしているうえでの使命感を果たせてよかった」3人の連携と迅速な処置が命を救うことに繋がりました。