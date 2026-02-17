２０２９年に控える成田空港の拡張をにらみ、航空や鉄道大手が対応を急いでいる。

発着枠が年間３０万回強から５０万回に増え、訪日外国人客や国際貨物の伸びが期待できるためだ。需要増を取り込める態勢を整え、収益拡大を目指す。（仁木翔大）

「成田空港の拡張をビジネスチャンスと捉え、アジアの短距離路線の拡大を目指す」。日本航空の斎藤祐二副社長は３日の決算記者会見で強調した。

日航は同日、成田を拠点とする傘下の格安航空会社（ＬＣＣ）「ジェットスター・ジャパン」の株主構成を見直し、日本政策投資銀行が出資すると発表。現在は日航が５０・０％、豪カンタス航空が３３・３％出資しているが、カンタスが２７年６月までに全株式を政投銀に売却する。

政投銀は経営破綻した日航やスカイマークの再建に関わった経緯がある。こうしたノウハウを生かし、ジェットスターの収益力強化につなげる狙いだ。

２９年に予定される成田空港の拡張では、既存の２本の滑走路に加え、３５００メートルの滑走路が新設され計３本に増える。また既存の２本のうち１本が２５００メートルから３５００メートルに延伸。運用時間も延長されて発着枠が増えるほか、旅客ターミナルの新設や貨物施設の集約も検討され、「第２の開港」とも呼ばれる。

首都圏では羽田空港のこれ以上の発着枠増が難しく、訪日客や国際貨物の増加に対応するには限界があった。「成田の拡張は今後５年間で最大の商機。２９年度以降は飛躍的なステージに移行していく」（ＡＮＡホールディングスの芝田浩二社長）と期待は大きい。

ＡＮＡは１月３０日、国際旅客事業と国際貨物事業の規模を３０年度までに３割増やす目標を公表した。高収益の北米路線を増強し、訪日客やアジアと欧米間の国際貨物などの需要取り込みを狙う。２５年秋には、成田を拠点とする国際線ブランド「エアージャパン」を２６年３月で休止し、フルサービスのＡＮＡに機材や人員を集中させて収益増を図る方針も発表した。

成田に乗り入れる鉄道の輸送力強化も検討されている。京成電鉄は１３日、空港付近の単線区間の複線化や途中にある複線区間の複々線化により、運行本数の増加を図る計画を発表した。特に単線区間では列車同士がすれ違えず、輸送力増強の制約となっていた。

桜美林大の戸崎肇教授は「観光立国の推進に向け、成田空港の役割は増していく。旅客や貨物の需要、都心への輸送力などのバランスを取るため、官民が連携して準備を進めていくことも必要だ」と指摘する。