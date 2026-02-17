赤星憲広、“拡大ベース”導入で走塁面に起こる変化を予想「僕がランナーだとしたら…」
元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画に出演。ベースの大型化で走塁面に起こる変化を予想した。
○「拡大ベース」導入で起こること
米大リーグで2023年に採用され、NPBでも今季から導入予定の「拡大ベース」。一辺を3インチ広げることで、盗塁成功率の向上や接触プレーによる負傷軽減が期待されている。
この話題について、赤星氏は「色々選手たちとも話したけど。ベースは大きくなってんだけど、実際にタイムを計るとそんなに変わらないの。タイム的には」と説明し、1塁到達タイム自体に大きな差は出ないとの見解を示した。
一方で、盗塁時には影響があるそうで、「僕がランナーだとしたら、まず帰塁でアウトになる心配が減る。ベースがデカくなってる分、帰塁した時に逃げやすいのよ、タッチを。横幅があるんでタッチをかいぐくりやすいから、半歩出てて、もし逆を突かれたとしても戻れるっていう自信がある」と持論を展開。
さらに、「なおかつスチールでスライディングする時に逃げやすい、ベースがデカくなってるんで」と続け、「だからこれはすごく走る側のメリットとしてある」と、走者有利のルール変更になると分析していた。
【編集部MEMO】
『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』は、「LITEVIEW」アプリで毎週月曜(20:00〜20:30)に放送されている音声番組。『Going! Sports&News』(日本テレビ系)や『情報ライブ ミヤネ屋』(読売テレビ)などで野球解説者として活躍する赤星憲広氏が、“ならでは”の野球トークを繰り広げる。番組には不定期でゲストも登場。これまでに、濱中治氏や八木裕氏をはじめとする阪神のOB選手や、オリックスのT-岡田や中川圭太らが登場している。公式YouTubeチャンネルでは、番組のダイジェスト版が配信中。
