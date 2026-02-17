「お互いのために滑ろう」「2人じゃなきゃ成し遂げられなかった。最高のパートナーと思います」と口にする三浦璃来選手、木原龍一選手のりくりゅうペア。

お互いの信頼関係で成し遂げたフィギュアスケートペア金メダル。その裏側を明かしました。

りくりゅうペアはショートプログラムでリフトのミスがありトップと6.90差で全体5位スタートとなりました。なかなか気持ちが切り替わらなかったのは木原選手です。演技後にリンクの上でうつむき動けなくなるほどショックを受け、フリースケーティングに向けての公式練習でもずっと涙が止まらなかったと言います。

「泣いてるのがバレたくなくて泣くたびに顔洗ってたら、肌がかぴかぴになって痛い」と常に泣いているのがうかがえました。

「気持ちがなかなか切り替えることが出来なかった。涙が時間差で来てしまって、試合が近づくにつれ色んな言葉もありましたし、『このまま終わっていいわけない』という気持ちが出てきたので、昼寝した後は気持ちを切り替えて、洗面所で顔洗った時は“悲しい感情は捨てた”と切り替えてウォームアップに向かいました」と話します。

その様子に三浦選手も「ウオーミングアップ中や6分滑走入る前に『もう切り替えたから大丈夫だよ』という言葉をいただいたので、その時に龍一くんは大丈夫だと思いました」と明かしました。

そして迎えたフリースケーティングは冒頭からシンクロした演技を披露し、スロージャンプやツイストリフト、ジャンプも次々と決め、最後までノーミスの完璧な演技を見せ、世界歴代最高得点となる158.13点をマーク。合計231.24点で見事金メダルを獲得しました。