大阪・門真に「たべっ子どうぶつ」ストア限定登場 「らいおんくんのお昼寝モニュメント」披露
『たべっ子どうぶつLAND』のポップアップストア「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」が、16日から大阪のららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真で始まった。人気フォトスポット「らいおんくんのお昼寝モニュメント」が大阪初登場となった。
『たべっ子どうぶつLAND』は、ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界が楽しめる体験型屋内イベント。累計来場者は32万人を突破している。大阪のポップアップストアは、3月1日までの期間限定で楽しめる。
これまで『たべっ子どうぶつLAND』のグッズショップで人気を集めてきたアイテムが販売される。また、フォトスポットとして、高さ1.2メートル、長さ1.75メートルの「らいおんくんのお昼寝モニュメント」が大阪に初めて登場。
また、税込3000円以上購入すると、どうぶつさんの「社員証（全9種）」をランダムで1点プレゼント。社員証にはキーリングが付属しており、好きなアイテムを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできる。
店舗名：「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」
期間：2026年2月16日(月)〜2026年3月1日(日)
開催場所：大阪府門真市松生町1番11号 ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真 1階センターコート（西側）
営業時間：10:00〜21:00（最終日 18:00 CLOSE）
入場料：無料
