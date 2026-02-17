ミラノ・コルティナオリンピックは１６日、新種目で２人１組による男子スーパー団体（ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）が行われた。

日本は二階堂蓮（日本ビール）、小林陵侑（チームＲＯＹ）で臨み、合計５３５・２点で６位だった。悪天候のため２回目までの成績で順位が決まり、オーストリアが合計５６８・７点で優勝した。ジャンプは全日程が終了し、二階堂は１９９８年長野五輪の船木和喜に並ぶ３個のメダルに輝いた。

新種目で金メダルも狙えた日本は、最後に自然との戦いに屈した。６位で迎えた３回目、二階堂の大飛躍で１番手を終えた時点で２位に浮上。しかし、直後の吹雪で３回目が中止となり、結果は６位に終わった。二階堂は「こういう日もある」と悔しさを押し殺した。

逆転でのメダルを狙った二階堂は、３回目に１３８メートル５０を飛んでいた。１回目に１３１メートル５０、２回目で１３１メートルと失敗。小林陵も振るわない中、勝負所でメダル圏内に押し上げた。幻にはなったが、記憶に残る新星の奮起だった。

今大会、ジャンプ勢はメダル４個と躍進した。その象徴が２４歳の二階堂だ。ノーマルヒルと混合団体で銅、ラージヒルで銀を獲得し、「初めてにしては上出来」と振り返った。目指した金には届かず、「いっぱい悔しい思いもした。まだまだ強くならないと」と成長へのエネルギーも得た。

影響は小林陵にも及んだ。「もし蓮がいなかったらって考えると怖かったですね、今回の五輪は」。エースの重圧で大会前から調子が上がらず、混合団体では二階堂に救われた。「本当に刺激をもらっている」と闘争心に火がついた。

女子では初出場の丸山希（北野建設）も２個の銅を獲得し、作山憲斗コーチは「日本チームとしてレベルが上がってきたことと層の厚さを証明できたと思う」と胸を張った。二階堂が見せた幻の大飛躍と、見たかった小林陵の３回目。不運に終わったドラマは、次回の五輪へと続く。（福井浩介）

初代王者のオーストリア、層の厚さ見せつける

初代王者となったオーストリアは、昨季のワールドカップ（Ｗ杯）総合王者ダニエル・チョフェニヒと、Ｗ杯歴代最多１２９回の表彰台を誇るシュテファン・クラフト以外の２人で臨んだ。近年台頭した２７歳のヤン・ヘールと、２０歳のシュテファン・エンバッハーだ。

１回目に１番手のヘールが１３７メートル５０で勢いをつけ、２回目はエンバッハーが１３９メートルを飛び、１回目から首位を守って優勝。同国ジャンプ勢はここまでメダルなしと苦しんでいただけに、ヘールは「今日がラストチャンスだった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

同国は国を挙げての強化策で知られ、国内各地の若手有望株がジャンプ週間の会場で質の高い練習を積んでいる。小林陵によると、多くのジュニア世代がＷ杯下部大会を回っており、「いつでもＷ杯に来てポイントを取れる選手が下に控えている」とみる。

Ｗ杯個人戦未勝利のエンバッハーは「初めての五輪でチャンピオンになれたなんて信じられない」と初々しく喜んだ。今季のＷ杯で国別ランキング１位を快走中のオーストリア。男子の団体戦が４人１組から２人１組に変わっても、層の厚さが光った。（福井浩介）