秋田ノーザンハピネッツのヤニー・ウェッツェルがNZ代表入り…Window2は26日の試合のみ出場予定

秋田ノーザンハピネッツは2月17日、ヤニー・ウェッツェルが「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2に向けたニュージーランド代表（FIBAランキング25位）に選出されたことを発表した。

現在29歳のウェッツェルは、208センチ109キロの体格を誇るパワーフォワード兼センター。オーストラリアでプロキャリアを始めると、ニュージーランド、スペイン、ドイツのチームでもプレーした。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」開幕前に秋田へ加入すると、B1第23節を終えて35試合の出場で1試合平均15.7得点8.6リバウンド2.7アシスト1.0スティールを挙げる。

なお、ウェッツェルは11月、12月に開催されたWindow1の2試合に出場し、同7.5得点8.0リバウンド1.5アシスト1.0スティールを記録した。Window2では26日にマニラで行われるフィリピン代表（同36位）戦のみの出場予定とのこと。ニュージーランド代表はその後、3月1日に敵地でグアム代表（同79位）と対戦する。