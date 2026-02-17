

○コニシ <4956> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.6％にあたる230万株(金額で32億2000万円)を上限に、2月18日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ｅＷｅＬＬ <5038> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.13％にあたる17万2000株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月18日から8月18日まで。



○ミクロン <6159> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.7％にあたる8万株(金額で1億8120万円)を上限に、2月18日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○豊田合 <7282> [東証Ｐ]

発行済み株式数の7.84％にあたる1000万株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。



○ノジマ <7419> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.03％にあたる300万株(金額で33億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月18日から27年2月17日まで。



［2026年2月17日］



株探ニュース

