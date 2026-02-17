2020年7月豪雨で被災した「くま川鉄道」は、今も一部区間が不通となっています。

【写真を見る】豪雨災害から5年半 一部区間で不通が続く「くま川鉄道」 全線復旧に向け大きな節目

今年9月中の全線復旧に向け、今日（17日）、工事が大きな節目を迎えました。

相良村と錦町にまたがる新しい「球磨川第四橋梁」は、約400mあります。

記者「工事の最前線に入ることが許可されました。斜材と言われるＶ字の部分が組まれて、今、その上の部分がつながろうとしています」

2020年7月4日

あの豪雨で、くま川鉄道は駅や車両が被災し、全線で不通となりました。

被災から3日後に取材した車両基地の様子です。

――横に線が入ったあたりまで水が？（当時のインタビュー）

くま川鉄道の担当者「このあたりまで水が来た・・・」

致命的だったのが、球磨川と川辺川の合流地点にかかる「球磨川第四橋梁」の流失でした。

復旧できた一部区間で運行が再開されましたが、5年半が経った今も人吉市中心部へとつながる約6kmの区間が不通のままです。

あれから5年半――

復旧工事の節目を迎えた今日、くま川鉄道の永江友二社長の案内で橋を見に行きました。

列車が走る部分はまだレールが敷かれておらず、鉄骨がむき出しの状態ですが、着工から4年で完成が見えてきました。

くま川鉄道 永江友二 社長「本当に、ようやくですね。橋が一番時間がかかっています。見た目上は出来上がったのが見られるのかな」

午後には、上弦と呼ばれる橋の上部の工事が進められていました。

そして・・・

記者「今橋梁の上の部分がつながりました。これで橋梁の上の部分、下の部分ともにつながったことになります」

4月には橋の工事が完了する見込みで、今年9月中の開通を目指し整備が進みます。

くま川鉄道 永江友二 社長「1日も早く皆さんに喜んでもらいたい」