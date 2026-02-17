防災士の資格に挑戦した小3女児

災害に関する知識や技能を持ち、啓発などをする「防災士」という民間資格があります。この資格を取得しようと小学3年生の女の子が頑張りました。防災士を目指した理由、そして、試験の結果が出ました。

【写真を見る】9歳女児が防災士試験に挑戦！？ 合格ラインは正答率8割「漢字が難しかった…」 2020年7月豪雨の記憶を糧に

大人に混じって研修を受ける女の子

今年1月、熊本市で防災に関する研修会が開かれました。これは、熊本で暮らす外国人を対象に、地震発生時に身を守る方法や避難所でのルール、防災グッズの使い方などを伝えるものでした。

そこに、ひとりの小さな女の子。小学3年生、9歳の告宮珀凜（つげみや／はくりん）さんです。

告宮珀凜さん(9)「歯磨きシートです。水が要らない歯磨きシート」

慣れた手つきで防災グッズを広げる珀凜さん。

興味を持ったのは、防災士の資格を持つ母親の影響です。

大水害の〝幼い記憶〟

珀凜さんたち親子が暮らすのは、球磨川の上流に位置する多良木町。

2020年7月豪雨の時、珀凜さんはまだ3歳でした。

自宅に被害はありませんでしたが、身近な景色が壊れた様子は幼い珀凜さんの記憶に深く刻まれました。

告宮珀凜さん(9)「線路が流されているのは見たことがある。崩れている橋の近くを渡るのは怖い」

その後、珀凜さんは、各地の防災活動やワークショップに親子で参加し、学びを深めてきました。

防災情報をSNSで発信

現在は、母親の防災士仲間とともにSNSで情報を発信しています。

※【Team防災執事】2020年7月豪雨をきっかけに結成。情報発信やワークショップなどを開催

――それは何ですか？

「給水バッグです」

この日は「断水時に役立つアイテムを実際に使ってみよう」という動画の撮影でした。給水バッグに3Lの水を入れ、手に持って歩いてみます。

「重い・・・指が赤い」「そう３Lって重いんだよ」

珀凜さん、3分ほどでギブアップしてしまいました。

災害時に「水」は貴重です。

できるだけ多くの水を一度に運びたいけれど、小さな体では限界があります。

そこで・・・カートを使うことに

――どうでしたか？

「持ち運びやすい」

今度はリュックに入れて、5Lに挑戦。

「ランドセルよりは重いけど全然！」「いけるじゃん」

実際に使ってみて、初めて分かることがある。珀凜さんの姿を通して、伝えたいメッセージです。

Team防災執事 渡辺志保さん「これを備えることは大事なんですけど本当に手が痛いんですよね。大人でも。小さい子ができないと、『すべての人に伝わる防災』にならない」

小学3年生の挑戦と壁

「防災活動が楽しい」と話す珀凜さんには、今、挑戦していることがあります。

珀凜さん「防災ノート」「勉強するために作りました」

県の防災士育成プログラムに参加していて、1週間後に試験を控えているのです。

「タイムラインっていうのは時間軸によってどうやって逃げるか」「何に役に立つ？」「すいがい・・・」「そう！水害しか無理だよね」

基礎知識はばっちりの珀凜さんですが・・・

「地区防災計画に関する・・・これ読めないんだよね」「これは『記述』っていうの書いてあるということ」

まだ小学３年生。

防災士試験には、学校で習っていない漢字がたくさん出てくるのです。

――こんなにたくさん漢字があるんだ

「はい・・・（ため息）いっぱい出てくるんです」

1月31日。防災士になるための講習会に珀凜さんの姿がありました。

「総合的な地域の防災能力を向上させるために・・・」

熊本県主催の地域防災リーダー養成講座です。3日間の研修と防災士試験を受ける周りは大人ばかり。飛び交う言葉も複雑です。それでも珀凜さんは真剣にメモをとります。

この後、試験本番です。

周りは大人ばかり いざ！防災士試験に

――試験は大丈夫かな？

「漢字が難しかった・・・自信はあります」

試験は全部で30問。正答率8割が合格ラインです。

「新しい問題が難しかった・・・」「難しかったです。疲れました」

試験は難しかったけれど、学んだことは、必ず、これからの暮らしに生きるはずです。

防災士試験に挑戦した告宮珀凜さん(9)「防災について学校でも友達に伝えたいし、大人の人達にもたくさん伝えたいです」

9歳の防災士挑戦 結果は？

珀凜さんが勉強していたのは、こういった問題です。

＜問題＞これらのマークの意味は？

【画像の左】避難所→災害時に自宅で過ごすことが困難な時に一時的に生活する場所

【画像の右】（広域）避難場所→地震などによる火災が延焼拡大し地域全体が危険になったときに避難する場所

＜問題＞「内水氾濫」とは何ですか？

【答え】市街地に降った雨が雨水処理能力を超え、川もいっぱいになって排出できずに起こる水害

そして、結果は・・・

見事合格しました！！！

試験に向けて漢字に苦戦した珀凜さんでしたが、だからこそ、漢字が読めない外国の人たちの気持ちが分かる。「いろいろな立場の人がいることを理解した上で防災情報を発信したい」と話しています