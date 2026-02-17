ミラノ・コルティナ冬季五輪のフリースタイルスキー男子モーグル2種目で銀、銅と2つのメダルを獲得した堀島行真（28＝トヨタ自動車）が17日、メダリスト会見に出席。今大会の2個のメダル獲得を振り返り、家族への感謝の思いを語った。

モーグル（シングル）で銅メダル、2選手が併走する対決方式の新種目デュアルモーグルで銀メダルを獲得。22年北京大会の銅メダルに続き、計3個のメダルを手にした。

18年平昌、22年北京大会と結果に左右されてきたことに触れ、「自分がやるべきことを見失ったり、自分がやりたかったことが正直できなかったりしたが、今大会に関してはすごくプラン通りにできた。自分の求めていた色ではなかったにしても、そのプロセスだったり、その過程ってことにすごく満足できるような大会だった」と振り返り、「感謝の気持ちが一つ形になってうれしい」とあらためて思いを語った。

22年11月に元選手の輝紗良夫人と結婚し、子供も誕生。24年からは練習環境を求めてノルウェーに移住した。「父親としての自覚はあって、生活の中でも24時間どう作っていくか、妻のサポートしながら子供の成長を見守ってきた。一方で、モーグル選手としての姿もあるので、そこの両立に難しさを感じる時期もあった」と子育てとの両立について言及した。

「睡眠がなかなかとれないとか、集中しきれないとか」と振り返りつつも、「その反面、子供と触れ合う時間にオーバーシンキングになりすぎないようになったり、五輪に向けてのリラックス（の部分）は家族に支えられ、家族の時間が力になっているなと感じた」と家族への思いを口にした。