「今回は私がお姉さん」支え合い逆境乗り越え…りくりゅうペアの“厚い信頼”歴代最高得点で逆転金　三浦璃来「涙がうれし涙に変わって私はうれしい」

ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートペアフリーで歴史的瞬間が生まれました。

世界歴代最高得点で日本史上初の金メダルとなった三浦璃来選手（24）、木原龍一選手（33）の“りくりゅう”ペア。

表彰式後のインタビューで「ずっと泣いてるんですよ。いつも引っ張ってくれる龍一君が。だから今回は私がお姉さんでした」と語った三浦選手。

見えてきたのは2人の厚い信頼関係でした。

前日のショートプログラムでは、リフトでまさかのミス。5位と出遅れました。

その後、取材に答えていたのは三浦選手1人。

木原選手は言葉にすることができなかったのです。

2025年12月の全日本選手権では、2人をアクシデントが襲いました。

直前の6分間練習で三浦選手が左肩を脱臼。

応急処置を受けすぐリンクに戻りましたが、その舞台裏では、三浦選手がトレーナーに「もし演技中（肩が）外れたらどこ押せば良い？自分で戻す」と確認する場面も。

そして、木原選手が「大丈夫（肩は）外れない。おれが引っ張らないようにする。けがすることにフォーカスしない。できることにフォーカスしよう。それだけのことをやってきたから、自信持っていこう」と声をかける様子もみられました。

本番までの約5分間、「できることを信じよう。絶対できるから。絶対（肩は）外れない」と木原選手は三浦選手を励まし続けていたのです。

すると、大技を次々と成功させ、国際スケート連盟非公認ながらもショートプログラムの世界歴代最高得点をたたき出したのです。

互いに支え合って逆境を乗り越えてきた“りくりゅう”ペア。

そして、ショート5位で臨んだ17日のフリーでは、世界歴代最高得点となる158.13で大逆転。

金メダルに輝きました。

表彰式前、カメラは三浦選手が「今までやってきたことはウソじゃなかった。朝みたいに泣かないの！男なんだから」と声をかける場面を捉えていました。

三浦選手からこう言われていた木原選手ですが、金メダルを手にすると、またまた涙が込み上げた様子。

表彰式後、「こんなに泣いてる龍一君は本当に初めて。ここは私が強くなるしかねぇって思って。涙がうれし涙に変わって私はうれしい」と語った三浦選手。

木原選手は「きょう2リットルぐらい涙出たかも」と話していました。