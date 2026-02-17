大迫力のアクションシーンを収めた『劇場版 転スラ 蒼海の涙編』新カットが公開 劇場版オリジナルグッズも解禁に
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』より、新規場面写真12点が解禁された。主人公リムルたちが海底の国の巫女（みこ）ユラと出会い、海に渦巻く陰謀と対峙（たいじ）する、緊迫感あふれるアクションシーンの数々が切り取られている。
【写真】『劇場版 転スラ』オリジナルグッズ情報も公開に
新たな物語の舞台は、水竜を守り神とあがめる、海底にある国・カイエン国。そこは人々が平和な地を求めて世界をさまよい、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いのない王国のはずだった。しかしその平和を揺るがす者が現れ、長き眠りについた水竜に祈りをささげる巫女（みこ）ユラは、救いを求めて地上へと向かう。そこには魔国連邦（テンペスト）の開国祭を終えて、つかの間のバカンスを満喫しているリムルたちの姿があった。ユラを救うためカイエン国へ向かうリムルたちだったが、海底では既にある陰謀が渦巻いていて…。リムルたちは迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのか-。
解禁となった場面写真に映し出されているのは、魔国連邦（テンペスト）の開国祭を終え、リゾート島でつかの間の休息を過ごすリムルたち一行が、カイエン国の巫女ユラと出会い、海底で渦巻く陰謀に巻き込まれていく様子。
リラックスしたバカンスモードから一転、緊迫感あふれるリムルたちや普段とは違うキリリとした表情で大立ち回りをみせるゴブタと、なぜか対峙し目を光らせるユラ。カイエン国の宰相ジースの命を受け地上に向かう大臣ゾドンの不穏な表情や、何者かに攻撃を仕掛けようとするジースの姿など、バカンスを楽しんでいた一行とは思えないほどの緊迫した迫力のアクションシーンが一挙解禁となった。
さらに、劇場版オリジナルグッズラインナップも解禁。パンフレットやアクリルスタンドなどリゾート感あふれるリムルたちのグッズ全25種が2月27日より上映劇場にて販売される。
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』は、2月27日より全国公開。
