平林 龍が、デビュー15周年を記念して2月18日に発売するニューアルバム『響（resonance）』収録曲「見えない羽根」の特別レコーディングの模様を、一部公開した。

今回公開されたのは、児童約1,200名が参加した体育館レコーディングの様子。レコーディングは、平林 龍が校歌で曲を提供している、さいたま市立美園小学校およびさいたま市立美園北小学校、両校の体育館にて、それぞれ同日に実施。レコーディング機材を体育館へ持ち込み、児童の声を収録できる環境を構築。広い空間いっぱいに広がる子どもたちの歌声を丁寧に収録した。

レコーディングでは平林 龍自らが指揮・歌唱指導を担当。児童たちに寄り添い、同じ目線で言葉を交わしながら、自身もその時間を楽しむように一緒に音楽を作り上げていった。各小学校の教職員の協力のもと、限られた時間の中で2校でのレコーディングは無事成功。体育館いっぱいに広がった大合唱と、収録終了後に見せた児童たちの喜びに満ちた笑顔が、何よりも印象的な一日となった。

平林 龍のデビュー15周年アルバム『響（resonance）』はいよいよ2月18日リリース。発売を記念したミニ・コンサートおよび記念撮影会も予定されており、2月28日に埼玉・イオンモール浦和美園、3月7日に東京・ポニーキャニオン本社で実施される。

https://youtube.com/shorts/mAafzo-dEFI

https://youtu.be/UbqTca_bGzo

◆ ◆ ◆

【平林 龍 コメント】

松本俊明さんが作詞作曲された「見えない羽根」は、私にとってもご縁が繋がった特別な一曲です。15年前のデビューアルバムでは、松本さんが補作曲された「君だけを見つめてる〜四季の歌2012〜」を収録させていただきました。

「見えない羽根」に込められている「子どもたちに、どんな時でも希望を持って強く生きてほしい」という想いに賛同し、私が校歌を作曲させていただいた、さいたま市立美園小学校、美園北小学校の多大なご協力を得て、1,000人以上の子供達と共演する感動的な演奏が出来上がりました。たくさんの方々に聴いて、歌い継いでいただきたい素晴らしい楽曲です！

◆ ◆ ◆

平林 龍『響 (resonance)』

2026年2月18日発売 3,500 円(税込) PCCA.06462 響 (resonance) 音楽サブスク・ダウンロード配信リンク

https://lnk.to/hibiki_resonance 収録曲

01 祈り〜歌い続けて〜（作詞：廣神 守 作曲：廣神 守／佳代）

02 花は咲く（作詞：岩井俊二 作曲：菅野よう子）

03 心の瞳（作詞：荒木とよひさ 作曲：三木たかし）

04 四季の歌（作詞・作曲：荒木とよひさ）

05 君だけを見つめてる〜四季の歌2012〜（作詞：荒木とよひさ 作曲：荒木とよひさ／松本俊明）

06 Amazing LOVE（作詞：夏ノ芹子 作曲：長岡成貢）

07 Stage（作詞：ami／廣神 守 作曲：廣神 守 英語詞監修：Lynne Hobday）

08 いのちの歌（作詞：Miyabi 作曲：村松崇継）

09 めぐり逢い〜Comme Au Premier Jour（作曲：Andre Gagnon 日本語詞：並河祥太）

10 花笑み（作詞：ami 作曲：廣神 守）

11 ふたり（作詞・作曲：廣神 守）

12 見えない羽根（作詞・作曲：松本俊明） 【ショップ別オリジナル特典】

・Amazon.co.jpオリジナル特典：

数量限定メガジャケ（24cm x 24cmの大きなCDジャケット）

ご予約・ご購入はこちらhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0GBV11V25 ・ぽにレコ＋（ポニーキャニオン直販）オリジナル特典：

ミニ・コンサート＆記念撮影会参加券(当日サイン色紙プレゼント有)

日時：2026年3月7日（土）13:00〜

会場：東京・ポニーキャニオン 3階イベントスペース

※遠方でご来場いただけない方、または当日欠席された方には、イベント終了後「サイン色紙」と「ブロマイド」を郵送いたします。 ご予約・ご購入はこちらhttps://record.ponycanyon.co.jp/product/8790/

イベント詳細はこちら https://www.ponycanyon.co.jp/info/133

発売記念イベント情報

平林 龍 NEWアルバム『響 (resonance)』発売記念 ミニ・コンサート＆記念撮影会

【日時】2026年2月28日（土）14：00〜（集合時間13：30 ）

【会場】イオンモール浦和美園セントラルコート

【内容】ミニ・コンサート＆CDご購入者対象 記念撮影会

【対象期間】当日、1Fイベント会場の特設レジ（ヴィレッジヴァンガード浦和美園店）にて、平林 龍のNEWアルバム「響 (resonance)」のCDをご購入いただいた方に、整理番号付き優先エリア入場整理券と記念撮影会参加券を差し上げます。

イベント詳細はこちらhttps://www.ponycanyon.co.jp/info/132 【日時】2026年3月7日（土）13:00〜（集合時間 12:30）

【会場】東京・ポニーキャニオン 3階イベントスペース

【内容】ミニ・コンサート＆記念撮影会 ※当日サイン色紙プレゼント有

【対象期間（ご注文期間）】2026年2月22日（日）23:59までに対象商品を

ご予約・ご購入いただいた方が対象となります。

ご予約・ご購入はこちらhttps://record.ponycanyon.co.jp/product/8790/

イベント詳細はこちら https://www.ponycanyon.co.jp/info/133

◆平林 龍 オフィシャルサイト