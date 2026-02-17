ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。五輪公式も他競技を差し置いて、“表紙”に大抜擢。「最高だ」などと反響を呼んでいる。

りくりゅうが五輪10日目の“顔”になった。五輪公式インスタグラムでは連日、その日のハイライトを新聞の一面風に紹介。この日、メインに抜擢されたのがりくりゅうだった。

2人の氷上での写真を特大掲載。ボブスレーのエラナ・マイヤーズ・テイラー（米国）の41歳での金メダル獲得や、年間2300万ドル（約36億円）稼ぐ、フリースタイルスキーのアイリーン・グー（中国）の銀メダル獲得を差し置き、トップニュースとしての取り扱いとなった。

「ミラノ・コルティナ五輪では、五輪の夢がこれまで以上に現実味を帯びています。10日目は五輪新記録、歴史的なメダル、そして心温まるストーリーで世界を熱狂の渦に巻き込みました……。デイリー・ガゼットでハイライトをご覧ください！」

こうつづられた投稿。コメント欄には「良いね」「五輪は最高だ」などの声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）