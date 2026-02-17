これ【セリア】だなんて驚き！ プチプラだからジャラ付けしたい♡「110円チャーム」

まだまだ続く、チャームやキーホルダーのジャラ付け人気。これから買うなら、気軽に付けやすいプチプラのアイテムを狙ってみて。今回編集部が見つけたのは、【セリア】でゲットできる\110（税込）のチャーム。派手すぎないデザインで、手持ちのバッグに合わせやすそうです。単体で使ったり、別のチャームと組み合わせたり、ぜひアレンジを楽しんで。

大人が使いやすい上品なフェイクファー

【セリア】「バッグチャーム エコファー タッセル付き」\110（税込）

きれいめのバッグに合わせるなら、高級感のあるフェイクファーのチャームがおすすめ。ふんわりとした手触りの良さそうな素材が、可愛らしいアクセントになりそうです。ゴールド色のチェーンとさり気ないタッセルも上品見えをサポート。チェーンの長さは調整できるので、好みに合わせたアレンジができます。@ftn_picsレポーターのともさんは「110円だなんて驚き！」と大絶賛しています。

組み合わせてアレンジできる3個セット

【セリア】「キーリング 平押し2重モチーフ3P」\110（税込）

金色・銀色・クロームカラーのスター型リングがセットになったアイテム。上品なカラーのため、大人が使いやすいのが嬉しいポイントです。3個を連ねて使うこともできるのはもちろん、スター型以外にもフラワー・ハートの展開もあるので、複数買いして自分好みに組み合わせをカスタムすることも可能です。手持ちのバッグがマンネリ気味なときも、キラッと光るチャームをつければ気分を一新できそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M