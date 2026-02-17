「えっ、自分で言うセリフ？」仕事のミスを注意するも → 若手社員の『思わぬ主張』に頭を抱えたワケ

優しく注意したつもりが、返ってきたのは想定外の自己申告。場の空気が止まったその一言から小さな笑いが起き、返す言葉が見つからない上司。筆者が友人に聞いた新入社員のエピソードです。

自信満々な新入社員がやってきた

私の職場に、新入社員のAくんが配属されました。明るくて受け答えもハキハキしている、とても真っ直ぐな若者です



自己肯定感が高めで、それはそれで今の時代に必要な強みのようにも感じていました。

注意したら、まさかの名言が飛び出した

ある日、ちょっとした業務ミスがありました。私は上司として、今後の成長を願って優しく注意したつもりでした。



ところがAくんが言ったのです。



「すみません、あまり怒らないでもらえますか？ 僕、褒められて伸びるタイプなので」

……え？ 「褒められて伸びるタイプ」それ、自分で言うセリフ？



その場の空気は、見事にフリーズしました。

本人は真剣、周囲はフリーズ

Aくんは大まじめだったと思います。



きっと自己分析の結果を、飾らずに共有しただけなのでしょう。



ただ、その瞬間、私は言葉を失い、ため息を飲み込みました。



「価値観の違いをどう埋めればいいのだろう」



これ以上何か言えば、パワハラになりかねない。



そんな考えが、一瞬で頭をよぎったのです。



適切な指導と、相手の受け取り方のバランスに、私は激しく葛藤しました。