ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得して列島に感動を呼んだ。

“りくりゅう”がペア日本初の表彰台どころか、頂点まで駆け上がった。フリーで衝撃の演技を披露してSP5位から大逆転。泣き崩れる木原を、三浦が優しく包み込んだ。

銀メダルを獲得した団体戦でもSP、フリーともに1位でチームに貢献。今大会の“りくりゅう”は金、銀と輝く2つの勲章を手に入れた。

日本オリンピック委員会（JOC）は報奨金として金500万円、銀200万円、銅100万円と設定。日本スケート連盟も同じ金500万円、銀200万円、銅100万円で2人はそれぞれ1400万円を得る。ここに所属先などからボーナスが上乗せされる可能性もある。

米経済誌「フォーブス」の調査によると、個人競技の金メダリストに最も高額な賞金を支払うのはシンガポール。その額は78万7000ドル（約1億2300万円）に上る。ポーランドは金メダリストに35万5000ドル（約5600万円）の現金に加え、「家具付き2部屋のマンション」1室を贈呈するという。



（THE ANSWER編集部）