東杜和（ひがし・とわ）気象予報士が「天気のギモン」にお答えします。今回は、私たちの日常に当たり前のように存在する天気予報の歴史についてお話します。こんなギモンが寄せられました。



『天気予報がなかった時代は、どのように天気を予想していたのでしょうか』



江戸時代になる前までは天気予報がなく、「観天望気」という手段で天気を予想していました。「観天望気」とは、自然現象や生物の行動から天気を予想することです。





例えば「朝霧がでたら晴れ」「ツバメが低く飛ぶと雨」といったものです。天気予報がなかった時代はこのように、経験をもとに天気を予想していました。そして江戸時代になると、西洋から湿度計や気圧計が持ち込まれたり、飢饉（ききん）が相次いだりしたことで天気への関心が高まりました。明治に入ると、近代化を目指す一環で、いまからおよそ150年前に東京気象台、現在の気象庁の前身となる機関が生まれました。地震や天気の観測が始まり、ここから国が行う「気象」の業務が開始されました。それから8年後の明治16年（1883年）2月16日、初めて天気図が作成されました。この2月16日は「天気図記念日」と定められていて、きのうがその日でした。そして、日本で初めて作成された天気図がこちらです。九州の西に低気圧、三陸沖に高気圧、等圧線は2本というシンプルなものでした。日本初の天気図を現代風に色づけするとこんな感じになります。右は16日の天気図ですが、並べてみると科学や技術の進歩を感じます。その翌年の明治17年（1884年）、電報によって、初めて天気予報が発表されました。それがこちらです。「全国一般 風の向きは定まりなし、天気は変り易し、但し雨天勝ち」現代語にすると「全国的に風向きは定まらず、変わりやすい天気に。ただし雨が降る見込み」という、何ともざっくりとした内容です。しかも地域ごとに予報があったわけではなく、全国一律でこの予報でした。今のように各都道府県さらに細かく地域ごとに発表されていたわけではありませんでした。ということで、今回は天気予報の歴史についてお話しました。こう見ると、現在の天気予報にはかなりの進歩を感じます。今の技術をもってしても非常に難しい台風や線状降水帯の予測もいつかきっと正確に予測できる日が来るような気がしますね。