NHK大阪『偏愛レポート』、公開収録にキズナアイ出演決定 “VTuber”好き学生が真面目プレゼン
NHK大阪放送局はこのほど、『わたしの「好き▼」を研究！偏愛レポート 〜VTuber編〜』（▼＝ハートマーク）の制作を発表した。
VTuber（バーチャルYouTuber）が好きすぎる＝偏愛する学生たちが、調査や研究した内容をレポートにまとめて、真面目に熱くプレゼンテーションする。3月3日に大阪・近畿大学東大阪キャンパスで公開収録を行う。出演はキズナアイ(KizunaAI)。
なお、3月下旬にNHK総合（関西地方向け）で放送予定。
■公開収録概要
1.日時 2026年3月3日（火）
開場：午後2時20分 開演：午後2時50分 終演予定：午後4時30分
2.会 場 近畿大学東大阪キャンパス（大阪府東大阪市小若江3-4-1）
3.主 催 NHK大阪放送局
4.出演予定 キズナアイ
【司会】三條 雅幸アナウンサー
5.参加申込 参加無料。事前の申し込みが必要。
NHKサイトの専用申し込みフォームから申し込み。締切は2月21日午後11時59分
