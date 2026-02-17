『クレヨンしんちゃん』“ケツだけ星人”がグミ化、発売開始 しんのすけのおしりリアルに再現、味も明らかに
『クレヨンしんちゃん』の“ケツだけ星人”が、まさかグミ化され、2月12日に発売された。丹生堂本舗（本社：大阪市生野区）が『クレヨンしんちゃん ケツだけ星人グミ』として商品化した。
【画像】しんちゃんのおしりがぷるんぷるん ケツだけ聖人をリアルに再現したグミ
しんちゃんの代名詞ともいえる“ケツだけ星人”を、そのまま立体グミで表現。ぷりっとしたフォルムや丸みのあるラインなど、しんちゃんのおしりの特徴をリアルに再現し、インパクト抜群の駄菓子となる。
丸みのあるフォルムやぷりっとした質感など、細部にまでこだわり抜いた造形は、丹生堂が長年培ってきた成型技術の結晶。味は爽やかなピーチ＆パイン味。「見た目の楽しさだけでなく、最後まで美味しく食べられるバランスに仕上げました」という。
さらに開封すると、“ケツだけ星人”のイラストも現れる。
