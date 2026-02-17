きのう、東広島市の住宅で男性が殺害された事件。犯人が強い殺意を持って男性を殺害したとみられることがわかりました。

きのう午前3時40分ごろ、東広島市黒瀬春日野の住宅地で、「血まみれの人が助けを求めている」「建物2階から火が出ている」と、近隣住民から通報がありました。

燃えている住宅に駆けつけた警察官は、この家に住むとみられる40代の男性が住宅の裏側で血を流して倒れているのを発見。男性はその場で死亡が確認されました。

捜査関係者によりますと、男性の首には刃物で切られたり刺されたりしたような複数の傷があり、犯人は強い殺意を持って男性を殺害したとみられるということです。

また、この家には男性の妻とみられる50代の女性も住んでいました。女性は煙を吸ったり、顔面付近にけがをしたりして病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。

捜査関係者によりますと、この女性は警察に対し、「強盗が入ってきて、刃物で脅された。若い男ともみ合いになり火をつけられ、2階から飛び降りて逃げた」「旦那がまだ中にいるので助けてくれ」などと話していたということです。

通報者

「夜、2階で寝ていたら、呼び鈴が連打され、目が覚めて。何かあったのかと慌てて降りたら、頭から血を流している被害者がいた。火をつけられたという話を聞いて、『燃えているんだ』と」

事件を受けて、けさ、現場付近の小学校では児童たちが保護者と一緒に登校したり、学校のすぐ近くまで車で送ってもらったりする姿が見られました。

保護者

「（親が）迎えに来られない子が心配。外に気軽に遊びに行けない、子どもだけで」

警察と消防は、けさから現場検証をおこない、出火の原因や事件との関連などを調べています。

捜査関係者によりますと、住宅の1階では窓ガラスが割れていたということで、何者かが侵入した可能性があるとみられています。警察は、殺人事件として捜査を続けています。