県政担当キャップの神林記者です。富山県の新年度予算案は過去最大規模となりました。



物価高騰への対応や社会保障費・人件費の増加、また国が新たに進める施策や県武道館など、施設整備の本格化が増加の理由だとしています。



財政は将来的にも厳しく、毎年60億円から70億円ほどの財源不足が見込まれるため、県は事業を見直し、210の事業を廃止または停止し、およそ13億円を削減しました。





今回の予算案ポイントは何でしょうか。県は3つの分野を重点施策としました。能登半島地震からの復旧・復興、人手不足への対応としての人材確保対策。そして・特に人口減少などを踏まえた県の総合計画の推進です。「人材確保」に力を入れるの、どういう狙いでしょうか。背景には急激な人口減少があります。県の試算では、現在の出生率などが続けば、2060年に県の人口は62万5000人まで減少するとしています。昨年度、県は人口減少対応の会合を設け、対策を検討してきました。特に医療・福祉・介護や建設・ドライバーなどいわゆる「エッセンシャルワーカー」の人手不足が深刻で、これを踏まえ人材確保策を重点的に進めるとしています。具体的にはどう取り組んでいくんでしょうか。デジタル人材や外国人材の活用、賃上げや職場環境改善による働き方改革、人材育成、デジタル活用での省力化などが柱です。例えばいわゆる「すきま時間」に働ける、スポットワーク向けの人材マッチングサイトを作る事業に1350万円を計上しました。他にも、県外の若者に対して富山での就職・転職を促す情報発信、公共交通の運転手確保に向けた就職イベント、福祉・介護分野のマッチング強化などを挙げています。そうした施策の効果は期待できますか？正直なところ目新しい対策は少ない印象ですが、一方で、人口減少や人手不足への対応は避けられず、どうしても取り組む必要がある課題です。「スポットワーク」は新しい取り組みと言えますが、それ以外は、仕事の魅力や移住促進、そしてそのPR、これ以外にも女性活躍や働き方改革といった施策は従来のものの延長といえます。新田知事は会見で、人材確保について次のように話しました。新田知事「何度も何度も議論を重ねて、骨子が出て、そしてそれを具体策が出てきたということであります。まさに部局横断的に、中にはおっしゃるように、これまですでに手がけてきたこともあります。そういう意味では、新味のある事業がすべてというわけではないのはそうだが、新味のあることも混ぜながら取り組んでいくことになると思います」県は「人を奪い合う」発想から「人が富山を選ぶ」構図への転換を目指すとしています。しかし、例えば介護分野では職員が目標よりおよそ3700人不足していて、理念の実現には、具体的で実効性のある取り組みが求められます。そしてこの人手不足対策は、行政運営にも及んでいるんですよね。高齢化や人手不足は行政の人材も同様です。今回、県は「持続可能な行政サービス」について対策を打ち出しました。初の試みとなるのが「群マネ＝地域インフラ群再生戦略マネジメント」です。これは何ですか？これまで県と市町村が別々に行っていたインフラ管理や整備をまとめ、効率的に運用するものです。県はこの春、まずは魚津市と共同で道路の維持管理に取り組みます。また、物価上昇を踏まえ、県施設の使用料も一斉に値上げする方針です。例えば、県美術館の常設展は300円から350円に、太閤山ランドのプール使用料は一般が1290円から1440円に、県総合体育センターのトレーニング室の使用料が400円から450円に値上げされるなど、順次料金の見直しをできるようにします。私たちの身近なところにも影響がありますね。重点施策では人口減少への「緩和」と「適応」に取り組みます。具体的には婚活イベントや様々な形で富山と関わる、いわゆる「関係人口」の増加、移住促進などに取り組む方針ですが、いずれもこれまでの施策の延長線にあるものと言えます。また知事が2期目に掲げた公約のうち、出生数増加に関連する、0歳から2歳児の第2子の保育料無償化や、不妊治療の先進医療への助成は今回の予算案には盛り込まれていません。人口減少が続く中、人手不足は今後も大きな課題で、県は難しい舵取りを迫られそうです。神林記者でした。エブリィでは来週、県の新年度予算案を踏まえ現場への取材を通して県が抱える課題や取り組みを詳しくお伝えします。