あす召集される特別国会に向け、与野党ともに準備が慌ただしく進んでいます。自民党ではきょう、新人議員を対象にした研修会がおこなわれました。

きょう、国会内にある議員会館の事務所の一室。

参政党 豊田真由子氏

「本当に新たな気持ちで生まれ変わって…」

入居のため慌ただしく動くのは、参政党から立候補し当選した豊田真由子氏です。秘書への暴言などで自民党を離党後、およそ9年ぶりに国政へ復帰することになります。

参政党 豊田真由子氏

「生まれ変わって、まっさらな気持ちで、雑巾がけからっていうのもアレですけど。いただいた使命というか職責をどうやって、一生懸命少しでもこの国のために自分が働けるかという事につきますね」

返り咲く人がいる一方で…

チームみらい 新人 古川あおい氏

「電気がどこにあるかも分からない」

10人が初当選したチームみらいの1人、古川あおい氏はリュックとスーツケースだけでの入居です。

チームみらい 新人 古川あおい氏

「こんなに棚がありますけど、書類で埋まらないように気をつけたいなと思います。テクノロジーで政治をもっと素早くというか、公約として掲げていたようなことを含めてしっかりと進めていきたいな」

今回の衆議院選挙で初当選を果たしたのは、定数465のうち4分の1近い106人。なかでも最も多く新人議員が誕生するのは大勝した自民党です。その数は66人。

これは2005年のいわゆる「郵政解散」で小泉チルドレンと呼ばれる新人議員が沢山誕生したときや、2012年、自民党が政権復帰した際の選挙に次ぐ多さです。

自民党幹部

「ここまで大きくなると、新人議員達をどうやって面倒を見ていくのか。そこが大変だ」

自民党はきょう、新人議員を対象とした研修会を実施しました。

自民党 鈴木俊一 幹事長

「常に謙虚な気持ち、それを決して忘れることのないようにしていただきたい」

冒頭、こう呼びかけた鈴木幹事長。なかでも注意を促したのは、“発言”についてです。

自民党 鈴木俊一 幹事長

「自分の発言が一体どういうような影響を及ぼすのか、そういうことも考えながら発言には気を付けていかなければならない」

研修会ではSNSの扱いや、地元活動の重要性などについて説明があったということです。

自民党 新人 金沢結衣氏

「国会議員の心構えというものを諸先輩方から学ばせていただきました。しっかりとやってまいります。ありがとうございます」

自民党 新人 鹿嶋祐介氏

「地域の皆様から信託いただきまして、期待していただいた責任の重さを改めて感じているところであります。（Q.きょう、特に印象に残った話は？）中についての話は、やはり党本部の方にちょっと確認していただきたいなといったところですね。はい」

巨大与党の一員として国会活動にどう臨むのか。あす、その第一歩がスタートします。