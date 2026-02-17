富山県はきょう、一般会計で6338億円余りとなる新年度の当初予算案を発表しました。物価高騰への対応などにより大幅に増え、当初予算としては過去最大の規模となっています。



県の新年度予算案は、一般会計で6338億円余りで、今年度より330億円余り増え、過去最大の規模となりました。



増加の主な要因は、物価高騰への対応や社会保障費、人件費の増加に加え、国が新たに始める小学校の給食費の負担軽減や、高校授業料の無償化に伴う経費などが新たに必要となったためだとしています。





今回の予算案について新田知事は。新田知事「人×経済の両輪で、富山県を前へということで進めていきたいと思います。喫緊の課題として進めているのが、まずは人材確保・活躍の富山モデルであります。これを構築するための事業を重点的に盛り込んでいる」予算案では最も重点を置く施策として、人口減少が進む中、人手不足に対応するための人材確保対策を掲げました。人材の確保や働き方改革、育成などに県の部局全体で取り組むとして、総額でおよそ167億円を計上しています。このほか、能登半島地震からの復旧・復興に24億円を計上し、避難所の環境改善や防災士の養成などに引き続き取り組むとしています。また、去年策定した県の新たな総合計画に基づき、人口減少の緩和や適応、未来に向けた人づくりにも力を入れていく方針です。存廃が議論されている富山地方鉄道については、赤字補填の補助金として2億円を計上したほか、新たな検討組織の立ち上げや立山線の利用者増加に向けたPR費用も盛り込みました。また、今年4月から民間事業者による運営が始まる富山空港についても、運営会社に支払う負担金などの費用を計上しています。県はこの新年度予算案を、今月24日から始まる県議会2月定例会に提出します。