タクトの上位モデルとして「年間販売計画18万台」で登場

1977（昭和52）年に発売となったヤマハ・パッソルが火付け役となった原付スクーターブーム。1970年代後半から1980年代は各社から多種多様な原付スクーターが登場し、そして姿を消していきましたが、そんな中で長寿モデルになったのが1982（昭和57）年に初代モデルが発売されたホンダ・リードです。

【画像】リードがたどった44年の歴史を画像で振り返る

当時としては近代的に感じる「角目ライト」が特徴のスクーターで、初代発売から44年が経過する今もなお、シリーズモデルが現役で発売され続けています。

1980（昭和55）年、ホンダは「ヤマハ・パッソルへの対抗馬」としてタクトを発売しました。パッソルのやや脆弱に感じる機構を上回る機能を搭載させたモデルで、大ヒットに至ります。そのタクトの兄貴分的なモデルとして1982（昭和57）年に発売されたのが初代リードでした。2ストロークエンジンで50ccと80ccの2つの排気量をラインナップし、あらゆるニーズに呼応しようとしていた思いがうかがえます。なお、この50cc・80cc発売の7か月後にはリード125も追加されました。

タクトは直線を多用したデザインで角目ライトのスクーターでしたが、リードはさらにカクカクした印象です。ヘッドライト・ウインカーは一体型となり、どことなくカウルっぽいスポーティなルックスで、一度見ると忘れられなくなるような個性的な外観でした。

初代リードの年間販売計画はなんと「18万台」と、ホンダのヒットの確信を感じます。実際、リードの個性的なデザインや十分な機構は、当時の原付市場を支えていた10代の若者たちにウケないはずがなく、大ヒットに至ります。

初代発売の翌年1983（昭和58）年には、出力性能を高めたリード50Sが発売されます。さらにレギュラーモデルのリード50も同年にマイナーチェンジし、シリンダーのポート形状や、マフラー形状の変更によって燃費性能などを向上させます。さらに、スクーター初の液晶式メーターを装備したことで注目を浴びた、派生モデルのリーダー50も発売されました。

余談ですが、なぜこの短い期間に上位モデルや派生モデルを発売したり、マイナーチェンジを行ったりしたのかは、おそらく当時ホンダとヤマハとの間で熾烈なシェア争いがあった「HY戦争」の影響ではないかと思われます。この時代は、ホンダ・ヤマハ双方とも「ライバルに絶対負けない」とばかりに、毎週のように新モデルを発売していた時代です。

「ホンダ製の主力スクーター」を目指していたリードは、なんとしてもヤマハに負けるわけがいかなかったように感じます。

カクカクデザイン＆角目を武器にスポーティに進化

1984（昭和59）年には、さらにスポーツ性能を高めたリードSSが登場します。角目のフロント周りがブラッシュアップされたことに加え、当時の原付スクーターとしては珍しかったディスクブレーキをフロントに搭載。レギュラーのリードも同年にマイナーチェンジし、制動時の沈み込みを低減させるメカニカル・アンチ・ダイブ機構などが新たに追加されました。



1998年発売のリード100。リード（50cc）同様2ストロークのリードとして最後のモデル（画像：ホンダ）。



さらに、1986（昭和61）年にはリードSSが再びモデルチェンジ。そして新たなスポーツモデルのリードRが登場します。リードRは当時、流行り始めていた「スクーターレーサー」の雰囲気を身にまとい、角目のフロント周りもどこか走り屋風。出力性能のアップと合わせたこの外観のリニューアルによって、改めてリードの存在感を原付市場に強くアピールしたのです。

1982年にリリースされた初代リードの80ccモデル、そしてリード125は程なくして生産終了となりますが、1985（昭和60）年には改めてリード80SSというモデルが発売されます。前述の50ccモデルのリードの性能をさらに高めたモデルで、フロントの角目も微妙に造形が異なるのが特徴です。今見てもなかなかカッコ良いモデルですが、80ccは中途半端だったのか、これもまた程なくして生産終了となり、1988（昭和63）年発売のリード90にその役目を譲る格好になります。

このリード90と同時に発売されたのがリード（50cc）で、この2モデルは角目でありながらも従来のリードより個性を抑えたルックスに変更されました。どことなく大人っぽい落ち着いた印象のデザインで、これらのモデルは大きな変更なくしばらく生産され続けることになりました。

それから10年後の1998（平成10）年、リード（50cc）がフルモデルチェンジされ、リード90は姿を消してしまいますが、新たにリード100がラインナップされます。この2モデルとも「カクカクした印象」があえて廃され、どことなくリードらしさを失った外観となりました。

リード（50cc）は原付市場において、初代登場時の強いインパクトを失い、2001（平成13）年にマイナーチェンジを果たすも、これが最終モデルとなりました。リード（50cc）の生産終了は、販売不振もあるはずですが、大きくは2003（平成15）年以降、ホンダが「2ストロークモデルを廃止し、全車種とも4ストロークエンジンにする」方針を掲げたことによるものでしょう。かくして原付スクーターの一時代を築いたリード（50cc）は、ここでその役目を終えることとなりました。

一方、リード100は発売から10年後の2008（平成20）年に、4ストロークエンジンの110ccモデルとして登場します。外観は初代からの面影を全て取り払い、先鋭的でエッジを強め、スクーター界をまさしく「リード」する意匠となりました。

今も昔もホンダにとっての「大切なスクーター」

リード（110cc）は相応のヒットに恵まれ、2010（平成22）年には価格を下げたモデルであるリードEXが発売されます。デザイン設計はそのままに、ユーザーにとってより身近な存在になりました。



2024年に再度フロントのカバー周りなどのマイナーチェンジされたリード125。今日の現役モデルだ（画像：ホンダ）。



しかし、日本国内ではリード（110cc）、リードEXともに2015（平成27）年に日本仕様車が生産終了になります。

一方、これに前後すること2年前の2013（平成25）年にはリード125が新発売されます。デザインは前述のリード（110cc）およびリードEXをブラッシュアップしたもので、よりシャープで精悍な印象となりました。このリード125は、2023年にフルモデルチェンジし、フロント周りがどことなく“顎を引いた”ようなルックスへと変更。2024年に、再度フロントのカバー周りなどのマイナーチェンジが行われ、今日まで続く現役モデルとなっています。

ここまでのリードの44年間の変遷のうち、特に初期モデルを知る世代にとっては「あのカクカクしたデザインと角目」のインパクトは忘れることができないことでしょう。そして、個性的なルックスだったリードが、市場ニーズの変化や環境配慮によって、「一歩進んで二歩下がる」かのように進化し続けたことに相応の感慨を持たれるのではないかとも思います。

今日のリード125の外観は、かつての面影を全く感じさせないものとなっていますが、ヘッドライトは複雑な7角形になりながらも、どことなく直線的なデザインを残しています。いまもって他車種に類を見ない個性派モデルであり、最新の機構を存分に反映した1台です。