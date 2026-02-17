日本時間の18日未明に行われるフィギュアスケート女子シングルのショートプログラムを前に、新潟市出身の中井亜美選手が前日練習に臨みました。「すべてを楽しむくらいの気持ちで臨みたい」と意気込みを語りました。



日本時間の16日夜行われた公式練習。使用する曲をかけて練習に臨んだ中井亜美選手。中井選手の代名詞といえば…



3回転半のトリプルアクセル。この日はすべてのジャンプを成功させるなど、安定感ある滑りを見せた中井選手。初めて臨むオリンピックは「楽しみたい」と話します。





〈中井亜美選手〉「初めてのオリンピックなので、この瞬間を、すべてを楽しむくらいの気持ちで今回のオリンピックは挑めたらいいなと思います。憧れの方(浅田真央さん)がオリンピックでトリプルアクセルを降りているのを小さいころからテレビで見ていたので、そこの舞台に自分自身立てることはすごく嬉しいですし、そこでトリプルアクセルを着氷できるように頑張りたい」フィギュアスケート女子シングルのショートプラグラムは、日本時間の18日未明に始まり、中井選手は全体29人のうち18番目に滑る予定です。