ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボードハーフパイプの日本代表が2月17日、帰国しました。妙高市の専門学校に通う山田琉聖選手は今大会県勢初の銅メダルに輝き、「次のオリンピックに向けてレベルアップしていきたい」と決意を語りました。



17日午後、日本へ帰国したスノーボードハーフパイプのメダリストたち。山田琉聖選手も銅メダルを下げ晴れやかな表情を見せていました。





〈山田琉聖選手〉「ムードも本当に世界一の大会だなと感じるような感じだったんですけどその中でも自分は他の大会と変わることなく楽しくできたかなと思います」自身初めてのオリンピックとなった今大会。唯一無二のルーティンで世界を驚かせました。（実況）「バックサイド、ダブルマックツイスト、さらにはスイッチバック続けた」ほかの選手たちが高回転技を取り入れる中、ダイナミックな技でメダルに挑んだ山田選手。（実況）「高いぞ、92.00、トリプルコークがなくても高さと独創性でここまで点数はでます」1回目から高得点をたたき出し銅メダルを獲得。山田選手が通う妙高市の専門学校も歓喜に沸いていました。〈専門学校JWSC 山田選手の担任 大友秀樹さん〉「いつも本人かましてやるって言っているので、それができたんじゃないか。最高の滑りありがとう、本当におめでとうって言いたいです」〈山田琉聖選手〉「（メダルは）やっぱ重たいですね。オリンピック出場も4番手でギリギリだったんですけどその中でちゃんと結果出せたというのはすごいよかったと思う」初の大舞台で輝きを放った19歳。カメラの前で語ったのは感謝の思いと4年後に向けた決意でした。〈山田琉聖選手〉「本当にいろんな方に助けられてここまで来れたと思ってるのでその人たちにメダル持って全員にメダルかけてもらえたら いいかなと思います。4年後のオリンピックに向けていろいろとレベルアップしていけたらと思うんですけどその中でもやっていくことは変わらずに自分の持ち味を出していけたらと思います」独創的なルーティンで世界を魅了した山田選手。次のオリンピックではどんな活躍を見せてくれるのでしょうか。