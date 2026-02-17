俳優の塩野瑛久がInstagramを更新し、火曜ドラマ『未来のムスコ』（TBS系）で共演中の小瀧望と兵頭功海との3ショットを公開した。

参考：『未来のムスコ』第2章開幕へ 2月14日よりTVerでの期間限定「全話無料配信」もスタート

『未来のムスコ』は、志田未来が演じる主人公・汐川未来の前に突如現れた、「ママの未来とパパの“まーくん”を仲直りさせるために時空を超えた」と言う颯太（天野優）と共に、“まーくん”を探す物語。塩野と小瀧と兵頭は、それぞれが“まーくん”候補の吉沢将生、松岡優太、矢野真を演じている。

キャプションでは「火曜だけど『未来のムスコ』はお休み。TVerでは1～最新話まで追いつけるので、まだの方は是非」と綴り、冬季オリンピックによって放送が休止されることに触れた。

コメント欄には兵頭から「まーまーまー」「なんかわからないですけど信号みたいですね（？）」と書き込みがあり、それに対して塩野が「まー三銃士じゃなくて、まー信号機だな」と返すような、仲の良いやり取りが伺える。それに対し、ファンからも「三銃士カッコいい！」と寄せられている。

（文＝リアルサウンド映画部）