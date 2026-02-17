株式会社THINKRが、新規IPプロジェクト『STRANGE EDEN』（ストレンジエデン）を公開。プロジェクトテーマソング「Invitation to the Waltz」を2月18日にリリースし、同日18時にはMVが公開される。

本プロジェクトは、5組のヒトと異形の出会いを軸に、街が秘める謎に迫っていく“怪綺的異類交遊”ミステリドラマ。キャラクターデザインおよびメインイラストレーション、イラスト監修にはイラストレーター 小路さこが参加し、YouTubeで視聴できるボイスドラマの世界観設定やシナリオ原案、監修を作家 三田誠が担当する。

また、キャラクターたちの心を描く楽曲や映像には、堀江晶太、higma、A4。、x0o0x_、HIDEYA KOJIMAらが参加。ボイスドラマおよび楽曲は2月から7月まで連続リリースを予定している。

テーマソング「Invitation to the Waltz」は、たなか（Dios）と、LLLL:Kazuto Okawaがタッグを組み制作し、梓川が歌唱を担当。MVはRIBBONが制作を担当した。描き下ろしキャラクターイラストを小路さこと鳥住ヨモが描き、妖しくも絢爛な楽曲の魅力を表現している。

また、全国のアニメイト店舗およびアニメイト通販にてプロジェクト初のオリジナルグッズを4月より発売。本日2月17日より予約受付が開始となった。

（文＝リアルサウンド編集部）