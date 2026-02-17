高校の女子生徒が不登校になったのはいじめが原因だとして、この女子生徒が高校を運営する学校法人に対し、３３０万円の損害賠償を求めた裁判の第一回口頭弁論が開かれ、学校法人側は請求の棄却を求めました。

訴えを起こしたのは東海大学山形高校の女子生徒です。

訴状によりますと女子生徒はおととし３月から８月までの間、複数人の生徒から仲間外れや無視されるなどのいじめを受けたということです。

また、部活中に顧問から「顔も見たくない」などと言われたことなどから女子生徒は不登校になり、現在も通学できず医療機関への通院を余儀なくされたとしています。

また高校について女子生徒側は「詳しい調査を行わず、『いじめがない』と一方的に結論付けた」「女子生徒に対するフォローの姿勢がなかった」などとし、高校を運営する学校法人に対して３３０万円の損害賠償を求めています。

きょうは山形地裁で第一回口頭弁論が開かれ、学校法人側は女子生徒側の請求の棄却を求めました。

学校法人側が提出した答弁書では、具体的な反論は今後行っていくとしています。

女子生徒側の弁護人は、今後、いじめをしたとされる複数の生徒と顧問に対して、損害賠償請求の訴訟を起こす方針だということです。

次の裁判は、来月２４日に第２回口頭弁論が行われる予定です。