千葉県松戸市の市立病院に勤務していた男性医師が、過労が原因で自殺したとして山形市に住む男性の両親が松戸市に対し１億８０００万円あまりの損害賠償を求めた裁判がはじまり、市側は男性の死と業務の因果関係について争う姿勢を示しました。

【写真を見る】1月に150時間～200時間近く時間外勤務 千葉県松戸市の市立病院勤務の男性医師が過労自殺 遺族が市へ1億8900万円の損害賠償求める

これは千葉県松戸市の市立病院で医師として勤務していた男性が、車の中で死亡しているのが確認されたもので、男性は自ら命を絶ったとされています。

山形市に住む男性の両親は男性の死は過労に原因があるとして、市に対し１億８９００万円の損害賠償を求め訴えを起こしていて、きょうは第１回口頭弁論が開かれました。

■１５０時間～２００時間近く時間外勤務

訴状によりますと、男性は１月に１５０時間～２００時間近く時間外勤務をしたり、７７日間連続で勤務したりしていたということです。

男性は適応障害を発症し休職し、職場に復帰した月に死亡しました。

男性の両親は、市側が労働時間を管理し、業務を軽減するべきであったにも関わらず、これを怠り男性に対する安全配慮義務違反を行ったなどとしています。

■松戸市側は争う姿勢

一方松戸市側は、きょうの裁判で、業務の調整はできる状態にあり、心身の状態に配慮していたとして男性の死と業務の因果関係について争う姿勢を示しました。

裁判は次回４月に行われる予定です。