「デマがどのようにうまれ拡散されたか明らかにすべき」立花孝志被告に“名誉を傷つけられた”として兵庫県議が裁判で訴え

ＮＨＫ党の立花被告を訴えた裁判。県議は「デマがどのように生まれたかを明らかにすべき」と訴えました。



（立花孝志被告のＹｏｕＴｕｂｅより）「出てこい奥谷！ちょっとチャイムだけ鳴らしとこか」



拡声器を使って叫ぶ、ＮＨＫ党の党首・立花孝志被告（５８）。



訴状などによりますと、立花被告はおととし１１月、兵庫県知事選の活動中、奥谷謙一県議（４０）の自宅前で演説、斎藤知事らを告発する文書を作成した元県民局長の公用パソコンにある「私的な情報を知っていながら隠ぺいしようとしている」などと発言したということで、奥谷県議は名誉を傷つけられたとして立花被告とＮＨＫ党に１１００万円の損害賠償を求めています。





２月１７日、神戸地裁で始まった裁判で、奥谷県議は「今後、同様の被害を防ぐためにもデマがどのようにうまれ、拡散されたかを明らかにすべき」などと訴えました。（奥谷謙一兵庫県議）「ある日突然、急に攻撃を受けたような印象だったので、なぜ急にこんなことになったのかなっていうのは、あのときからずっと思っていまして。再発防止を図っていくうえでも、どういう経緯でこんなことになったのかは明らかにしていく必要があると考えます」立花被告は、選挙の街頭演説などで元兵庫県議の竹内英明さんの名誉を傷つけた罪などで去年１１月に起訴されています。また、奥谷県議はＳＮＳ上で名誉を棄損されたなどとして立花被告を刑事告訴していましたが、不起訴処分となっていて、奥谷県議は検察審査会に審査を申し立てています。