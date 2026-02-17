2026年2月18日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
低調ながら、親友候補に出会えそう。趣味が同じ人に注目して。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
気心が知れている仲だからと油断しないように。何度も確認しよう。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
焦りからドタバタしがち。落ち着いて取り組めば大丈夫。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
気持ちが伝わりにくい日。喜怒哀楽はしっかり表現を。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
怠惰になりがちな暗示。でも思い切り休んで、心の休養をとって。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
他人の「粗」が気になりそう。温かい気持ちで接すること。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
雑用が多くて大忙しの1日。手抜きせずにクリアしていこう。
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
メッセージが幸運の使者。意外な人から好情報がもらえるかも。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
物事は合理的に捉えて。難しく考えるとややこしくなりそう。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
寛大な心が幸運のカギ。小さなことで腹を立てないように。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
友人運がアップ。今日出会った人とは末永い交際に進展しそう。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
強気になろう。周囲に認められて、思い通りに活動できるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)