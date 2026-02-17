「3連覇への道が今始まる」ドジャース・大谷翔平、格好いい私服ショット公開 「息子のヒーローです！」
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは2月17日、投稿を更新。大谷翔平選手らの私服ショットを公開しました。
【写真&動画】大谷翔平選手らの朝の様子
コメントでは、「この人たちが大好きです!!!!私の息子のヒーローです！」「3連覇への道が今始まる！」「おはよう、チャンピオンたち」「2025年のチャンピオン！」「健康に気をつけて！今シーズンに向けて準備万端！頑張れドジャース」などの声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
「おはよう、チャンピオンたち」同アカウントは「ポジションプレーヤーからおはようございます！」と英語でつづり、13枚の写真と1本の動画を公開。朝の球場入りと思われる様子で、選手たちのラフな私服姿を紹介しています。7枚目の写真と動画後半には大谷選手も登場。ニューバランスの白いTシャツにネイビーの帽子を合わせたシンプルなコーディネートながら、とても格好いいです。
「家族仲間義理人情」同アカウントは、13日には「ピッチャーとキャッチャーが到着!」とつづり、19枚の写真と1本の動画を公開。1枚目には山本由伸選手が登場。着用しているTシャツには「家族仲間義理人情」と大きくプリントされており、インパクト抜群です。4枚目には大谷選手、8枚目には佐々木朗希選手の姿もあります。気になった人はぜひチェックしてみてください。
