『転スラ』迫力のアクションシーンの場面カット一挙解禁 劇場版オリジナルグッズは全25種
アニメ映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（27日公開）の新たな場面カット12点が解禁された。あわせて、劇場版オリジナルグッズのラインナップが公開された。
【画像】劇場限定！リゾート感あふれるリムルたちのオリジナルグッズ全25種
場面カットは迫力のアクションシーン。【魔国連邦（テンペスト）】の開国祭を終え、リゾート島で束の間の休息を過ごすリムルたち一行が、カイエン国の巫女・ユラと出会い、海底で渦巻く陰謀に巻き込まれていく。リラックスしたバカンスモードから一転、緊迫感溢れるリムルたちや普段とは違うキリリとした表情で大立ち回りをみせるゴブタと、なぜか対峙し目を光らせるユラ。【カイエン国】の宰相ジースの命を受け地上に向かう大臣ゾドンの不穏な表情や、何者かに攻撃を仕掛けようとするジースの姿など、バカンスを楽しんでいた一行とは思えないほどの緊迫したものとなる。
劇場版オリジナルグッズは、パンフレットやリゾート感あふれるリムルたちのアクリルスタンドなど全25種。27日より上映劇場にて販売される。パンフレットは、同日正午よりA-on STOREでも販売される。
『転生したらスライムだった件』は、通り魔に刺されて死亡し、気がつくとスライムの姿で異世界に転生していたサラリーマン・三上悟が、リムルというスライム人生を得て、「種族問わず楽しく暮らせる国作り」を目指す物語。獲得したスキルを駆使しながら、知恵と度胸で仲間を増やしていく姿が描かれている。
原作はWEB小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載がスタートし、漫画化もされるなど、シリーズ累計発行部数は5600万部を突破。2018年10月にアニメ化され、21年1〜3月と7〜9月には第2期、24年4〜9月にかけて第3期が放送。22年には劇場アニメが公開され、アニメ第4期の制作も決まっている。今回の劇場版は原作・伏瀬氏による原案＆完全監修のストーリーで、海底にある国【カイエン国】を舞台にユラを救うため【カイエン国】へ向かうリムルたちを描いた完全新作となっている。
