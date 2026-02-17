生命の起源を解明するためのツールとして、研究室で宇宙のちりを作り出した、シドニー大学のリンダ・ロスルド氏/Fiona Wolf/University of Sydney

（CNN）宇宙のかけらをびんの中で再現するというのは、SFの中の話に聞こえるかもしれない。それをまさにやり遂げたのが、オーストラリア・シドニー大学の博士課程で材料・プラズマ物理学を研究するリンダ・ロスルド氏だ。

ロスルド氏はありふれた気体を使い、そこへ恒星や超新星周辺の環境を再現するための電圧をかけることで、ごく少量ながら宇宙のちりをつくり出した。研究の成果は米天文学会の天体物理学誌「アストロフィジカルジャーナル（ApJ）」に発表された。

宇宙のちりは、宇宙を構成する重要な物質のひとつ。星の形成に関与し、生命の構成要素である有機分子の生成過程で触媒の役割を果たす。恒星間の広大な領域である星間空間に無数に存在し、彗星（すいせい）や隕石（いんせき）の成分にもなっている。

しかし、宇宙のちりを地球上で研究することはむずかしい。地球には宇宙から絶えず破片や石が降ってくるが、その大半は大気中で燃え尽きてしまう。たとえ隕石という形で地上に到達しても、それを見つけて採集するのは不可能なことが多い。

ロスルド氏は宇宙のちりを実験室でつくることにより、地球上で生命がどのように誕生したのかを解明する手段がまたひとつ増えるとの見方を示す。

「生命の起源といった大きななぞに取り組むには、生命の構成要素がどこに由来するのかを調べる必要がある」と、ロスルド氏は強調する。「地球上のあらゆる炭素はどこで生まれたのか。そこからどういう旅を経て、アミノ酸のような物質を構成するに至ったのだろうか」

アミノ酸は初期の地球に最初に現れた分子のひとつ。たんぱく質合成などの主要な生命プロセスにかかわっているが、そこにはひとつ大きな疑問があると、ロスルド氏は指摘する。アミノ酸が地球上で生まれたのか、あるいは別の起源、つまり宇宙からやってきたのかという点だ。

宇宙のちりに似たものをつくり出すことは、地球上の生命誕生につながった化学反応をめぐるこうした疑問について、宇宙からのサンプルだけに頼らず研究を進める助けになり得る。

「隕石は落ちてくるまでに長い時間がかかり、宇宙のちりを採取することは相当難しい。まして、寿命を迎え巨大化した星の近くとなればなおさらだ」と、ロスルド氏は語る。「では私たちはなにを研究すればいいのか、その対象が必要だ。ちりを少量でも再現できれば、そこから多くの情報を得ることができる」

データベースの構築をめざす

ロスルド氏は宇宙のちりを再現するために、まず窒素と二酸化炭素に加え、炭素と水素で構成される無色、無臭の気体「アセチレン」を用意した。同氏とシドニー大のデービッド・マッケンジー教授は、これらの気体を真空のガラス管に注入。そこへ1万ボルトの電圧を1時間かけ続け、「グロー放電」と呼ばれるプラズマ（電離気体）状態をつくり出した。

「気体を通して回路を完結させようとすると、その気体が活気づいて電子が飛び交い、微粒子がまとまって合体、凝集しようとする環境が生まれる」「これは恒星の周辺で確実に起きている、ごく自然なプロセスだ」

その結果、「ちりのナノ粒子」が数ミリグラム生成されたという。「これを取り出して分析するのはなかなか難しい。そこでシリコンウェハーに付着させることにした」「シリコンはいろいろな意味で素晴らしい素材だ。シリコン自体でなく、付着した物だけを目で見て確認することもできる」

最終的な目標は、宇宙の環境を再現することだ。ロスルド氏は「自然の複雑さには到底かなわない」としたうえで、それでもできる限り、巨星や超新星の残骸、あるいは星雲の周りの層に近い条件をめざしていると話す。

こうしてつくられた人工的なちりは、宇宙のちりができた直後の真新しい状態に似ている。そのちりが有機分子生成の触媒になったり、彗星や隕石に埋め込まれたりして最終的に地球まで到達するころには、多くの化学変化を経ている。したがって、元の状態に似た実験室のちりは、この変化の過程を把握するのに役立つと、ロスルド氏は説明する。

研究チームによると、次の段階はちりがつくられる条件を変えてみて、さまざまなタイプのデータベースを構築することだ。ロスルド氏は「いつか私たちのちりが本物にもっと近くなり、特定の隕石などと照合できるようになれば」と話す。

巧みな手法

専門家らは、宇宙で有機物ができたとみられる経緯をチームが巧みな手法で再現したとして、高く評価している。

今回の研究に参加していない米イエール大学のダマンビール・グレワル氏も、「望遠鏡による観測と実験室における分析の間にある重大な溝を埋める研究だ」と指摘した。

グレワル氏はメールでのコメントで、この実験は宇宙で有機物がどのように進化したかのモデルを検証するのに格好の出発点を提供していると述べた。

同氏はまた、「実験結果が示唆するのは、恒星環境下で複雑な有機物が生成された可能性は十分にあり、太陽系独自の現象ではないということだ」と説明。「有機物が広範囲に分布しているならば、それは生命に必要な化学的要素が、銀河系のあちこちの惑星系にも存在する可能性が高いことを意味する」との見方を示した。