&TEAM／（左から）MAKI、TAKI、HARUA、JO、YUMA、NICHOLAS、K、FUMA、EJ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/17】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のX（旧Twitter）が2月17日、更新された。King ＆ Princeとの記念ショットを披露した。

【写真】&TEAMとキンプリが“台湾版紅白”収録後に記念ショット

◆&TEAMとKing ＆ Princeが“台湾版紅白”で共演


&TEAMは2月16日に台湾で放送された『2026超級巨星紅白藝能大賞』にEJとKを除く7人で出演。これを受け、同番組に出演したKing ＆ Princeとの記念ショットを公開した。同番組は“台湾版紅白”とも言われており、&TEAMはアジアから集ったトップアーティストたちの中で大トリを務めた。

◆&TEAMとKing ＆ Princeの記念ショットに反響


この投稿には「全員顔が良くて神」「言葉に表せないくらい美しい」「夢のようなコラボ」「イケメンしかいないのすごい」「こんな世界線があるなんて」「並びに泣く」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）



