&TEAM、キンプリと“台湾版紅白”収録後に記念ショット「全員顔が良くて神」「こんな世界線があるなんて」絶賛の声相次ぐ

&TEAM、キンプリと“台湾版紅白”収録後に記念ショット「全員顔が良くて神」「こんな世界線があるなんて」絶賛の声相次ぐ