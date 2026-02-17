&TEAM、キンプリと“台湾版紅白”収録後に記念ショット「全員顔が良くて神」「こんな世界線があるなんて」絶賛の声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/17】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のX（旧Twitter）が2月17日、更新された。King ＆ Princeとの記念ショットを披露した。
【写真】&TEAMとキンプリが“台湾版紅白”収録後に記念ショット
◆&TEAMとKing ＆ Princeが“台湾版紅白”で共演
&TEAMは2月16日に台湾で放送された『2026超級巨星紅白藝能大賞』にEJとKを除く7人で出演。これを受け、同番組に出演したKing ＆ Princeとの記念ショットを公開した。同番組は“台湾版紅白”とも言われており、&TEAMはアジアから集ったトップアーティストたちの中で大トリを務めた。
◆&TEAMとKing ＆ Princeの記念ショットに反響
この投稿には「全員顔が良くて神」「言葉に表せないくらい美しい」「夢のようなコラボ」「イケメンしかいないのすごい」「こんな世界線があるなんて」「並びに泣く」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
?&TEAM with King & Prince (@kp_official0523)— &TEAM OFFICIAL (@andTEAMofficial) February 17, 2026
@ #2026超級巨星紅白藝能大賞#andTEAM pic.twitter.com/xeKgpLwqdz
