飲み会でひっぱりだこ間違いナシ♡ ワンステップ上の「お役立ちマナー」をご紹介！

ただ楽しく飲むだけじゃもったいない！せっかくの飲み会なら、さりげない気配りで“感じのいいコ”を目指したい♡ そこで今回は、お店の探し方から退店時のマナーまで、周囲に差がつく「リスペクトされる飲み方」をご紹介。明日からすぐ実践できる飲み会テクをぜひチェックしてみて♡

リスペクトされる飲み方 さらに飲み会を極める方法 飲み会慣れしているコたちへワンステップ上のお役立ちマナーをご紹介。全部マスターすれば飲み会でひっぱりだこになることまちがいなし！

Check! 事前に好みを把握 場所選びにセンスが光る 飲み会が決まったら、みんなの希望をリサーチ。 コースの予約ではみんなの苦手なものが入っていないか確認したり、海鮮好きが集まるならお刺し身が売りのお店を探したり。当日の参加者が喜んでくれる努力を欠かさない！

Check! 先輩は上座 出入り口から一番遠い奥の席が上座で目上の人が座るべき位置。若いからこそ礼儀正しく先輩を立てられると一目置かれるよ。

Check! 喫煙する人・しない人はテーブルを分ける 席の動線まで意識を配る 「目上の人は上座」ルールの次に大事なのが、席の動線。 喫煙者は席を立つこともあるので、扉側のテーブルに座ってもらったり、吸わない人がひとりぼっちにならないよう同じテーブルに固めたり、こまやかな配慮が効果絶大なんです。

Check! グラスがあく前に次を聞く 意外と難しいです、これ さっと次の飲み物を聞けるのは、常にまわりに気を配っているからこそ。 今飲んでいるグラスがなくなる頃あいに次が来るようにちょうどいいタイミングで聞けると完璧。

Check! トイレから戻ってきたコに話を共有する 誰も置いていかない心遣い 全員が楽しく飲み会を過ごすための、さりげなくて重要なミッション。 席を立ったコにさりげなく「今○○のバイトの話してて〜」と今の話の流れを伝えて、会話の輪に自然と戻してあげると信頼と好感度が急上昇！

Check! 飲む人がお会計を多めに負担してくれる なかなか言い出せないけれど... お酒を飲む人・飲まない人でワリカンは不平等……なんて意見も。 とはいえ、なかなか言いだしにくいから、幹事やお酒が好きな人がお会計に傾斜をつけてあげると◎。このとき事前に金額設定して連絡しておくとスムーズです！

Check! 退店するときにお皿をまとめておく 店員さんにもやさしく オトナは会の終わり方がきれい。食器を下げやすいように1ヵ所にまとめておくと団体客としての礼儀もばっちり。立つ鳥跡を濁さず！ 撮影／塩谷未来 文／柿沼奈々子 協力／MISCOLLE

土田 小雪

小林 綺羽