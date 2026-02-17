

中島美嘉

NHKBSで3月にお届けする「The Covers」（３月１日・午後10時50分〜）、１週目の放送内容が発表された。今回は、いまリバイバルヒット中の「平成のベストヒットSONG」を特集。カバーズならではのラインナップで、平成30年の歴史を彩るヒットナンバーを歌い継ぐ。

トレンディドラマの主題歌として社会現象になったミリオンヒットソング、カラオケが大ブームを巻き起こしたこの時代に、多くの人に親しまれた名曲など、懐かしくも新しい、時代を超えて愛される“平成のベストヒットソング”を豪華アーティストの名演でお届け。MCはリリー・フランキー、上白石萌歌。語りは、堂本光一が務める。

ゲストは中島美嘉。2001年にデビューし今年25周年。平成に刻まれる数々のラブソングを発表した彼女が、ヒットソング「ORION」をセルフカバー。

そして、1990年ミャンマーに生まれ、小学４年生のときに来日。青春時代を平成ミュージックと共に過ごした森崎ウィン。

平成から現在まで、数々の名曲を紡ぎ続けるシンガーソングライター ハナレグミ・永積崇。

そして、歌謡曲から平成のヒットナンバーまで、多くの名曲を歌い継ぐ音楽ユニット・星屑スキャットが平成ミュージックの魅力を語る。

番組12年の歴史の中で披露された、「平成ベストヒット・カバーコレクション」は、ここでしか見られない充実のラインナップでお届け。

スターダスト☆レビューによる小田和正のドラマ主題歌、氷川きよしがTK名曲、後藤真希がZARD、“渋谷系”を象徴するヒットナンバーOriginal Love「接吻kiss」は、郷ひろみ×田島貴男が披露したスペシャルパフォーマンスを。ORANGE RANGE は、同郷のバンド・MONGOL800 の平成を代表するヒットナンバー「小さな恋のうた」を、激エモカバー！

柴咲コウは、自身が出演した大ヒット映画の主題歌を！MAZZELは、反響を呼んだドリカムの名バラードを披露。

番組情報

NHK BS『The Covers 平成ベストヒット SONG』【ＭＣ】リリー・フランキー 上白石萌歌 【語り】堂本光一【カバーズゲスト】 中島美嘉 ハナレグミ 星屑スキャット 森崎ウィン (50音順)■放送予定： 3月1日（日）午後10時50分〜11時19分 ＜NHKBS/BSP4K＞【曲目】中島美嘉 ♪「ORION」（中島美嘉／2008）詞・曲：百田留衣【平成初期 1990 年代 名曲カバーセレクション】スターダスト☆レビュー ♪「ラブ・ストーリーは突然に」（小田和正／1991）詞・曲：小田和正氷川きよし ♪「I BELIEVE」（華原朋美／1995）詞・曲：小室哲哉後藤真希 ♪「負けないで」（ZARD／1993）詞：坂井泉水 曲：織田哲郎郷ひろみ×田島貴男 ♪「接吻 kiss」 （Original Love／1993）詞・曲：田島貴男【平成後期 2000 年代 名曲カバーセレクション】ORANGE RANGE ♪「小さな恋のうた」（MONGOL800／2001）詞：Kiyosaku Uezu 曲：MONGOL800柴咲コウ ♪「瞳をとじて」（平井 堅／2004）詞・曲：Ken HiraiMAZZEL ♪「やさしいキスをして」（DREAMS COME TRUE／2004）詞：吉田美和 曲：中村正人