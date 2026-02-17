群馬県伊勢崎市で飲酒運転したトラックに衝突され親子3人が死亡した事故で、被告の男に懲役20年が言い渡されたことを受けて遺族が墓参りをしました。

【映像】記者の質問に答える遺族

湊斗くんの母「20年しか罰を与えられなくてごめんねと手を合わせた。どうやっても20年超えられないのはあきらめるしかないのかなと」

鈴木吾郎被告（71）はおととし、酒を飲んでトラックを運転し、3人を死亡させたなどの危険運転致死傷罪に問われ、前橋地裁は13日に法定刑の上限である懲役20年を言い渡しました。

この事故で死亡した塚越湊斗くん（2）と父親の寛人さん（26）、祖父の正宏さん（53）の遺族は判決を受けて3人の墓を訪れ、判決結果などを報告しました。

湊斗くんの曾祖母「まだ区切りはついてない。（周りから）良かったねと言われると、そうなのかなと」

湊斗くんの母「よかったという感情じゃない」

湊斗くんの祖母「法律上はそれ以上は（刑は）伸ばせないからしょうがないのかな」

湊斗くんの曾祖母「がんばってもらってこういう刑になったからそれには感謝しなきゃいけないと思うけど」

質問「この事故で知ってほしいことは？」

湊斗くんの叔父「法律が甘くて加害者側に有利だと思う。運転手のモラルが悪くて飲酒運転も多いので、そういうのがなくなれば事故も減るのではないか」

湊斗くんの祖母「亡くなった人は帰ってこないので、自分も気を付けるが、皆さんも譲る心、優しい心を持って運転してほしい」

（ANNニュース）