「中一ギャルの金曜日」と題された、中学一年生の女の子の一日がInstagramで話題です。ストラップをたくさん付けたリュックを背負って歩く中学1年生のにこなちゃん。可愛らしい姿から一変、朝5時半から始まるストイックな練習に「かっこカワイイ！！」と、多くの反響が寄せられました。



【動画】「野球ガチ勢ギャル」中一女子の1日がすごい

動画は、まだ日が昇る前の朝5時半から始まります。スポーツウェアを着て、雰囲気がガラッと変わったにこなちゃん。ダイナミックに、野球の素振りをする姿が映し出されます…！隣で一緒に素振りの練習をしているのは、妹のすいなちゃん。小学6年生です。



素振りをした後は、すいなちゃんと一緒に長い階段をダッシュで駆け上がるにこなちゃん。登校前にしっかりと走り込みをする、ストイックな姿が映し出されます。



そして学校が終わり、夜はすいなちゃんと一緒にグローブ磨きをするにこなちゃん。ギャルの可愛らしい姿から一変、朝から晩まで野球愛が止まらない一日に「明日から大好きな土日 野球野球♡」とコメントを残し動画は締められました。



動画を投稿したにこなちゃんのお父さん（＠nico_sui_）に話を聞きました。「野球ガチ勢ギャル」にこなちゃん、すいなちゃんが野球に没頭する日々を投稿しています。



ーーにこなちゃんとすいなちゃんが、野球を始めたきっかけは？



「すいなが年長の頃に父の草野球のユニホーム姿を見て、『すいちゃんも着たい！』と言ったのがきっかけで始まりました。その半年後、1年生だったにこなは、強制的に野球を始めさせられました（笑）。そしてふたりとも、気が付くと熱中していました」



ーー朝から晩まで、野球に打ち込むパワーの源はなんでしょうか？



「『今の仲間と全国制覇！』というのが目標です！また、過去にスタメンから外れ、決勝戦もスタメンではないと宣言され、帰りの車で号泣したことがありました。その翌日から5時半頃に起きて朝練を始めると、その週末の決勝戦にスタメン予定の子が体調不良で休み、満塁で打席が回ってきて、満塁ホームランを打ち優勝したのです。



たった1週間で『変われる！』ということを経験しているので、過去の悔しい思いや成功体験も源になっています！」



ーーお父さんから見た、にこなちゃんとすいなちゃんはどのようなお子さんでしょうか？



「にこなは、負けず嫌いの努力家、すいなだけには『絶対負けたくない！』という思いは強いです！すいなは、優しくて、妹達の面倒をよく見てくれてます！にこなは、ライバルではなく一緒に野球がしたいからついて行くみたいです！2人の最大の長所は、継続力があることだと思います！」



熱心に野球と向き合う、にこなちゃんとすいなちゃんの姿に多くのコメントが寄せられました。



「カッコ可愛い！！！」

「練習は裏切らない、素敵です」

「ギャル強めなのに！5時半から素振り！？かっこい〜」

「めちゃ頑張ってる！」

「応援しています」



Instagram（＠nico_sui_）では、にこなちゃんとすいなちゃんのストイックな練習風景や、ふたりの活躍などを見ることができます。また、5人姉妹の長女でもある、にこなちゃん。Instagram（＠shima_rima_t）では、三女ちゃん四女ちゃん姉妹の愛らしい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）