高校で「卒業ウェデング披露式」 ヘアメイクや美容などを学んできた生徒たちの集大成【岡山】
ヘアメイクや美容などを学んだ生徒たちがモデルもこなしました。岡山県浅口市のおかやま山陽高校で「卒業ウェデング披露式」が開かれました。
【写真を見る】高校で「卒業ウェデング披露式」 ヘアメイクや美容などを学んできた生徒たちの集大成【岡山】
艶やかなドレスを身にまとい、ランウェイを歩きます。おかやま山陽高校で開かれた「卒業ウェディング披露式」です。
普通科ビューティコースの3年生がこれまで学んできたことを発表する場として毎年行っているものです。生徒が着ているのは、結婚式場などから譲り受けたウェディングドレス。昨年から準備を進め、ヘアメイクやブーケは生徒自身が作りました。
（生徒）
「ちょっと恥ずかしいんですけど、成長した姿を見せることができたのでよかったです」
（生徒）
「3年間努力してきたことを信じてステージに立って、最高の思い出が作れて良かったです」
（母親）
「自分が今なりたいこと、そのまま諦めずにしっかりと、それに向かって頑張ってほしいと思います」
まもなく卒業の時を迎える生徒たち。卒業後は、就職や専門学校への進学など、新たなスタートを切ります。