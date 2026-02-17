『天丼・天ぷら本舗 さん天』で「海老づくしフェア」が2/19から開催！ 海老天、有頭海老、小海老のかき揚げが丼の上で共演する海老好き大興奮の一杯が味わえる

海老好き歓喜！ 「有頭海老」「かき揚げ」など3種の海老が丼を埋め尽くす990円の衝撃

関西を中心に展開する『天丼・天ぷら本舗 さん天』にて、2月19日（木）より「海老づくしフェア」が開催されます。

今回の目玉は、その名の通り3種類の海老を一度に味わえる点。

いつものプリプリな「海老天」2尾に加え、頭からガブリと食べられる濃厚な「有頭海老」、そしてサクサク食感がたまらない「小海老のかき揚げ」が丼の上で共演します。

この豪華な“海老づくし天丼”は990円とお値打ち価格。

さらに、ご飯おかわり無料の定食（1290円）には店仕込みの貝汁もセットになります。

期間中は対象商品購入で「次回使える100円値引き券」が配布されるほか、公式アプリのモバイルオーダーなら「30円引きクーポン」も利用可能。

4月8日までの期間中、海老の旨味を余すところなく堪能できるチャンスをお見逃しなく。

【天丼・天ぷら本舗 さん天】2/19〜「海老づくしフェア」を開催！

〜3種類の海老が食べられる！海老づくし！〜

サトフードサービス株式会社（本社・大阪府大阪市、代表取締役社長・杉本 貴之）が運営する「天丼・天ぷら本舗 さん天」では、2026年2月19日（木）より「海老づくしフェア」を開催します。

いつもの「海老天」に加えて、頭まで食べられる「有頭海老」、サクサクの「小海老のかき揚げ」の3種類の海老が楽しめる海老好きにはたまらない商品です。

天ぷらの王道である「海老」をたっぷりお楽しみいただけます。

今なら「海老づくしフェア」商品をはじめ、店内・テイクアウトで「天丼・定食・弁当・盛合せ・大麺」をご購入いただくと、次回来店時にご利用いただける、お得な「100円値引き券」を配布しております。

ぜひ、お得にご利用ください。

海老づくし天丼 990円（税込み）

いつもの「海老天」に加えて、頭まで食べられる「有頭海老」、サクサクの「小海老のかき揚げ」の3種類の海老が楽しめる海老好きにはたまらない商品です。

（海老天2尾・小海老のかき揚げ・有頭海老・レンコン・オクラ・のりが入っています）

海老づくし天ぷら定食 1290円（税込み）

定食は、天ぷら本来の味と揚げたてサクサクの食感を味わえます。店仕込みの大根おろしを天つゆにといて食べるもよし、卓上のお塩でさっぱり召し上がることもできます。

ほうれん草のお浸しや、店仕込みの貝汁が付いたバランスのよい一品です。

※定食はご飯おかわり無料です。

（海老天2尾・小海老のかき揚げ・有頭海老・レンコン・オクラ・のりが入っています）

■販売商品名

海老づくし天丼 990円（税込み）

海老づくし天ぷら定食 1290円（税込み）

※すべて税込み価格です。お持ち帰りもご利用いただけます。

■販売期間

2026年2月19日（木）〜2026年4月8日（水）終了予定

※場合により早期終了する場合がございます。

■対象店舗

天丼・天ぷら本舗 さん天全店（34店舗）

※店舗は関西（大阪・兵庫・奈良・京都・滋賀・徳島）・中部（愛知）にございます。

テイクアウトは公式アプリのモバイルオーダーがお得！

天丼・天ぷら本舗 さん天の公式アプリならお持ち帰りをアプリから予約でき、事前会計も可能です。

事前会計を行えば、お店では並ばずに、商品の受け渡しのみを行います。

（予約のみで店頭での会計も可能です。）

更に、今ならモバイルオーダー専用30円引きクーポンをプレゼントしております。

※天丼・天ぷら本舗 さん天公式アプリのクーポンご利用には、お客様の会員登録が必要です。

※モバイルオーダーのみご利用の場合は、アプリのダウンロードや会員登録なしてもご利用いただけます。

アプリダウンロードはこちら

店頭でお得な100円値引き券を配布中！

ただいま、店内・テイクアウトで「天丼・定食・弁当・盛合せ・大麺」をご購入いただくと、次回来店時にご利用いただける、お得な「100円値引き券」を配布しております。

1商品ごとにお配りしており、1商品につき1枚ご利用いただけます。

※アプリ30円引きクーポンとは併用できません。

天丼･天ぷら本舗 さん天について

天丼･天ぷら本舗 さん天は「サクッとちゃんとごはん」をキャッチコピーに、早い・お得・熱々をコンセプトとした、天丼･天ぷら専門店です。

いつでも揚げたての天丼をお値打ち価格で提供できるよう、独自開発の粉・タレ・厳選食材に工夫をこらし、味・品質・揚げたてにこだわっています。

季節感があり、ボリュームたっぷりでお得なメニューが魅力となっており、揚げたてサクサクの天ぷらは主食としてもおかずとしてもテイクアウトでもご利用いただけます。

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。

主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

