Iカップの麻倉瑞季、“痩せてた高校時代”公開「この時はFカップだったけど」 SNS反響「Fカップ時代神すぎる」「マジでバグレベル」
「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞した人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が、17日までに自身のXを更新。高校時代を振り返った。
【写真あり】この時はFカップだったけど」Iカップの麻倉瑞季、“痩せてた高校時代”
Iカップグラドルとして人気を博す麻倉は、「恐ろしい話、痩せてた時期が私にもありました」とコメントし、出し制服カットなどの写真を公開。最後に「この時はFカップだったけど」と説明した。
この投稿に、グラビアもやっていたYouTuberのいけちゃんが「かわい」と反応すると、麻倉も「高校生の私可愛いでしょ、わかる」と自画自賛。このほかにも、「これはこれで可愛いし、最近のビジュアルも好きだなあ」「痩せ期でもF残るってマジでバグレベルじゃん」「痩せてた頃が懐かしい…しかもFカップだったなんて！」「今も昔も可愛すぎる、そしてたくさん夢と希望を膨らませていて素敵！」「バスケ部ユニフォームと黒ワンピのギャップがヤバいし、Fカップ時代神すぎる」などのコメントが挙がっている。
