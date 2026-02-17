『M-1』準決進出コンビ・20世紀、3月末で解散を発表 それぞれ芸人は継続【コメント全文】
お笑いコンビ・20世紀のしげ（32）と木本悠斗（32）が17日、それぞれのXを更新。3月31日をもってコンビ解散することを報告した。
同コンビは、山口県出身でNSC大阪校 35期生のしげと木本が2014年4月1日に結成。『M-1グランプリ 2025』では準決勝に進出し、敗者復活戦で注目を集めた。
2人は、解散の理由について方向性の違いをあげており、芸人は続けると伝えた。コンビとして最後の出演は3月21日に、COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで開催される「ワールドイズメゾンin大阪」を予定している。また、バッテリィズと出演しているABCラジオの『がっちゃんこ』（金曜）は3月27日の放送が最終回となることが、公式Xで発表された。
【コメント全文】
■しげ
突然のご報告で申し訳ございません。
3/31(火)をもって、20世紀を解散することになりました。
方向性などこれからのことを含めてこれ以上続けていくことが厳しいという判断になりました。
応援していただいた方には感謝しかありません。
本当に本当に本当にありがとうございました!!
そして、20世紀に関わってくれた方、支えてくださった全ての方々に感謝しております。
そして直接ご挨拶できてない方々、このような報告の形になりまして申し訳ございません。
芸人は続けます、まだまだ頑張りたいと思います。
これからも応援してくれると嬉しいです。
漫才もしたいです。
相方も探したいと思ってますので気軽に声かけてください!
なんとかします!
■木本悠斗
この度3/31(火)をもって、「20世紀」を解散することになりました。
応援していただいた方々、本当にありがとうございました!
理由は、お互いのやりたいことが違いまして、解散することになりました。
直接報告できなかった方たち申し訳ありません。
2人とも芸人は、続けさせていただきます!
よろしくお願いいたします。
