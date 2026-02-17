スノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢選手がオリンピックを終えた17日、自身の心境を言葉にしました。

平野選手は1月のワールドカップで転倒し、複数箇所を骨折するなど、出場も危ぶまれるコンディションで臨んだ五輪で決勝2本目のランで86.50点をマーク。高難度の技に果敢に挑む姿を見せ、7位で終えました。

17日に自身のInstagramを更新。「体が動く内しか続けられない中で当たり前に悔しい気持ちしかないけどステージに死ぬ気で立たないと失礼だと思い最後はもう人間をやめてましたが行くも地獄引くも地獄の紙一重の世界で改めて命ありきだなと生きてる事に感謝せざるをえない気持ちを改めて痛感しました こういう大事な気持ちを与えてもらって僕を本気にさせてくれた周りの選手たちには感謝しかないです」と困難な中でも駆け抜けたオリンピックの舞台を振り返ります。

「いつも本当の自分を作り上げてくれるのは今の自分で ずっと自分自身がライバルでいられるようこれからも得る事だけではなくなにかを失いながら生きる気持ちを大事にまた0から自分に勝ちにいこうと思ってます」とつづりました。最後に「今しかできない事を 今 大事にまた強くなって戻ってきます」と復活を誓いました。

▽本文全文

まず、最初に沢山の応援心からありがとうございました 皆さんのエネルギー全てを感じ不可能が可能になってこの舞台に戻って来る事ができました

体が動く内しか続けられない中で当たり前に悔しい気持ちしかないけどステージに死ぬ気で立たないと失礼だと思い最後はもう人間をやめてましたが行くも地獄引くも地獄の紙一重の世界で改めて命ありきだなと生きてる事に感謝せざるをえない気持ちを改めて痛感しましたこういう大事な気持ちを与えてもらって僕を本気にさせてくれた周りの選手たちには感謝しかないです

もともと何も失うものは一つもありません今の自分が持っている経験は自分の信念を突き通してきたからこそ得られたもの後悔はなにひとつ無いですこの経験は自分だけの意味を作り出すチャンスだと思います

これからも どんな時も 自分達を客観的に見て毎日今日が最後だと思ってやるべき事をやるだけですそれはどんな時も変わらないものだと思います

最終的にみんなで笑顔になれて全世界の人たちに自分のパフォーマンスを届けられた事は最高ですね

いつも本当の自分を作り上げてくれるのは今の自分で ずっと自分自身がライバルでいられるようこれからも得る事だけではなくなにかを失いながら生きる気持ちを大事にまた0から自分に勝ちにいこうと思ってます

今しかできない事を 今 大事にまた強くなって戻ってきます