『Tokyo 7th シスターズ』12周年！ライブ、CD情報など一斉解禁！
スマートフォン向けゲームアプリ『Tokyo 7th シスターズ THE SKY’S THE LIMIT』(略称:ナナシス)が、2026年2月14日(土)に渋谷ストリームホールにて12周年を記念したファンミーティングイベント「Tokyo 7th シスターズ SPECIAL MEETING」を開催した。
イベントでは声優キャストの朗読劇による新規エピソードの先行公開やトークショー、ホールではグッズ販売や作曲家・岡ナオキ氏のトークショーを実施するなど盛りだくさんの内容となり、イベントの最後にはライブ、CDリリース情報、および2026年2月19日(木)で12周年を迎えるゲームのキャンペーン情報が解禁された。
●ライブ情報
「Tokyo 7th シスターズ Showcase -THREE SEVEN’s DIARY-」
・ACT.1
2026年4月26日(日) 会場:恵比寿ガーデンルーム
出演者:篠田みなみ(春日部ハル役)、井澤詩織(芹沢モモカ役)、道井悠(神城スイ役)、桑原由気(晴海シンジュ役)
・ACT.2
2026年5月31日(日) 会場:時事通信ホール
出演者:中島唯(野ノ原ヒメ役)、清水彩香(臼田スミレ役)、道井悠(神城スイ役)、中村桜(晴海サワラ役)
・ACT.3
2026年6月27日(土) 会場:恵比寿ガーデンルーム
出演者:高田憂希(天堂寺ムスビ役)、加隈亜衣(角森ロナ役)、井澤詩織(芹沢モモカ役)、高井舞香(晴海カジカ役)、篠田みなみ(春日部ハル役)
※敬称略
ライブ「Tokyo 7th シスターズ Showcase -THREE SEVEN’s DIARY-」
出演者情報公開！ナナシス放送局有料会員限定チケット最速先行申込を受付中
特設サイト
https://t7s.jp/live/777sdiary/
「Tokyo 7th シスターズ 2053 3rd Live -Cross Nova-」
2026年7月19日(日)
会場:CLUB CITTA'(神奈川県川崎市)
●リリース情報
Tokyo 7th Sisters 2053 2nd Live「Brightestar」Blu-ray
【完全生産限定版Blu-ray】予約ページ:
https://store.t7s.jp/products/4582754763708
「Can u feel “XX”?? -Re:package Edition-」
【完全生産限定】予約ページ
https://store.t7s.jp/products/4582754763715
Ci+LUSミニアルバム制作決定！
二人組ユニット「Ci+LUS」のミニアルバムの制作が決定！詳細は公式アカウントより順次告知いたします。
●作品情報
Tokyo 7th シスターズ (トーキョーセブンスシスターズ)
配信形式：スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ
ジャンル：アイドル育成リズム＆アドベンチャーゲーム
対応OS：iOS12.0以降 (一部機種を除く) / Android OS 5.1以降
iOS
https://itunes.apple.com/jp/app/id763342319
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.t7s
(C) 2014 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
関連リンク
「Tokyo 7th シスターズ」公式サイト
https://t7s.jp/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優