『Tokyo 7th シスターズ』12周年！ライブ、CD情報など一斉解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

スマートフォン向けゲームアプリ『Tokyo 7th シスターズ THE SKY’S THE LIMIT』(略称:ナナシス)が、2026年2月14日(土)に渋谷ストリームホールにて12周年を記念したファンミーティングイベント「Tokyo 7th シスターズ SPECIAL MEETING」を開催した。

イベントでは声優キャストの朗読劇による新規エピソードの先行公開やトークショー、ホールではグッズ販売や作曲家・岡ナオキ氏のトークショーを実施するなど盛りだくさんの内容となり、イベントの最後にはライブ、CDリリース情報、および2026年2月19日(木)で12周年を迎えるゲームのキャンペーン情報が解禁された。

●ライブ情報

「Tokyo 7th シスターズ Showcase -THREE SEVEN’s DIARY-」

・ACT.1

2026年4月26日(日) 会場:恵比寿ガーデンルーム

出演者:篠田みなみ(春日部ハル役)、井澤詩織(芹沢モモカ役)、道井悠(神城スイ役)、桑原由気(晴海シンジュ役)

・ACT.2

2026年5月31日(日) 会場:時事通信ホール

出演者:中島唯(野ノ原ヒメ役)、清水彩香(臼田スミレ役)、道井悠(神城スイ役)、中村桜(晴海サワラ役)

・ACT.3

2026年6月27日(土) 会場:恵比寿ガーデンルーム

出演者:高田憂希(天堂寺ムスビ役)、加隈亜衣(角森ロナ役)、井澤詩織(芹沢モモカ役)、高井舞香(晴海カジカ役)、篠田みなみ(春日部ハル役)

※敬称略

ライブ「Tokyo 7th シスターズ Showcase -THREE SEVEN’s DIARY-」

出演者情報公開！ナナシス放送局有料会員限定チケット最速先行申込を受付中

特設サイト

https://t7s.jp/live/777sdiary/

「Tokyo 7th シスターズ 2053 3rd Live -Cross Nova-」

2026年7月19日(日)

会場:CLUB CITTA'(神奈川県川崎市)

●リリース情報

Tokyo 7th Sisters 2053 2nd Live「Brightestar」Blu-ray

【完全生産限定版Blu-ray】予約ページ:

https://store.t7s.jp/products/4582754763708

「Can u feel “XX”?? -Re:package Edition-」

【完全生産限定】予約ページ

https://store.t7s.jp/products/4582754763715

Ci+LUSミニアルバム制作決定！

二人組ユニット「Ci+LUS」のミニアルバムの制作が決定！詳細は公式アカウントより順次告知いたします。

●作品情報

Tokyo 7th シスターズ (トーキョーセブンスシスターズ)

配信形式：スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

ジャンル：アイドル育成リズム＆アドベンチャーゲーム

対応OS：iOS12.0以降 (一部機種を除く) / Android OS 5.1以降

iOS

https://itunes.apple.com/jp/app/id763342319

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.t7s

(C) 2014 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

関連リンク

「Tokyo 7th シスターズ」公式サイト

https://t7s.jp/